4300人参与武装部队在澳洲“袋鼠”跨军种实弹演习

新加坡武装部队在澳大利亚举行常年演习，超过25个单位的4300名人员，每天展开至少10多项训练科目，提升跨军种协作能力。其中，陆军部队的装甲运兵车时隔11年后，再次与空军联合进行实弹演习。

袋鼠演习（Exercise Wallaby）自1990年起，在澳洲昆士兰州肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行，是武装部队最大规模的单边海外演习。

肖尔沃特湾训练区超过4500平方公里，面积不只是新加坡的约四倍，更比武装部队在本地的军训场地总面积大约11倍。

演习为期约五周，从9月7日至10月15日，分两个阶段进行。不同部队在第一阶段进行技能训练，并逐渐提高训练强度和难度，为第二阶段的联合实弹演习做好准备。

全职国民服役人员林锦辉中士，在演习中操作豹2SG型主战坦克，首次与其他机动化军车进行联合演习。（唐家鸿摄）

其中，陆军的联合武器旅（Combined Arms Brigade）进行综合演习，涵盖装甲车和坦克等军备。相对于新加坡较平坦的训练场地，肖尔沃特湾训练区的地形更大、更复杂，不时还会因泥沙影响视线，十分考验驾驶员的功力。

操作豹2SG型主战坦克的全职国民服役人员林锦辉中士（21岁）说，在训练区能进行更多样式和更长距离的训练，有助于促进队友之间的配合。

武装部队在回复《联合早报》询问时说，海陆空三军在肖尔沃特湾训练区一天能进行至少13项不同方面的训练，包括技能培训、综合训练和实弹演习，显见整个演习的多样和复杂性。

共10架契努克和阿帕奇直升机 模拟实战空中传输

记者早前也登上一架契努克（Chinook）直升机，在空中目睹空军飞行员进行大规模传输（Large Force Employment）训练。六架契努克直升机同时飞行，另有四架阿帕奇（Apache）直升机前后伴飞，场面壮观。

空军飞行员在肖尔沃特湾训练区空域进行训练，驾驶契努克和阿帕奇直升机模拟实战情况展开传输行动。（唐家鸿摄）

这项训练模拟实战情况，在需要时由“大块头”契努克运载人员或物资前往目的地，阿帕奇则在前后负责护航，确保目的地周围没有敌军潜伏。

装甲运兵车与空军综合实弹演习

武装部队接下来还将进行大规模的跨军种演习，包括运用直升机把补给品从船舰运送给地面部队，以及陆军装甲运兵车11年来首次和空军进行综合实弹演习等。

袋鼠演习指挥官蔡德贤准将（39岁）说，这些训练非常有价值，因为它允许各种军种单位在大规模的训练空间进行真实的综合训练。“演习对推进军事训练转型至关重要，有助于新加坡武装部队成为更现代化和一体化的作战部队。”

今年的袋鼠演习共有超过4300名武装部队人员参与，包括3000多名陆军人员、750名空军人员和200名海军人员。另有150名行政人员随行支持演习运作。演习出动的军备多达450个。