随地丢垃圾情况恶化 去年罚单增四成

随地乱扔垃圾的行为增加了，国家环境局去年开出超过2万张罚单，比前年的约1万4000张，多了逾四成。

国家环境局星期一（10月9日）发布2022/23财政年的年度及可持续发展报告，总结2022年4月至今年3月间，在维持公共卫生、防范骨痛热症和资源回收等各方面的工作。

配合年度报告出炉，环境局公布了近年针对乱扔垃圾和高楼抛物的执法进展。

当局去年开出约2万零100张罚单，比前年的约1万4000张，多了43.5％

不过，2020年至2022年间，当局每年平均对“垃圾虫”开出约1万7200张罚单。这比冠病疫情暴发前的2019年少，当时开出的罚单有2万7600张。

为加强取缔违例行为，环境局今年4月起在牛车水珍珠坊和竹脚中心等乱扔垃圾热点地区，设置远程监控摄像头。

高楼抛物案逐渐减少

高楼抛物案件则有逐渐减少的趋势，当局去年针对大约1100起案子采取执法行动，比2021年少约400起。

乱丢垃圾的初犯者会被罚款300元，高楼抛物初犯者则会被控。被控的垃圾虫除了罚款，也可能被法庭勒令执行劳改令（Corrective Work Order），清理公共场所最长12个小时。过去三年，法庭共发出约2200张劳改令。

环境局曾说，劳改令的目的是让顽固的违例者意识到乱丢垃圾的后果，也让他们体会清洁工人的辛劳。

截至今年6月，我国约有1460家持有执照的清洁业者和5万4400名清洁工；清洁工人当中，3万9800人是本地居民。

归还托盘执法至8月已发出近900份书面警告

另一方面，自从归还托盘条例的执法行动从今年6月加强后，截至8月28日，执法人员已对违例食客发出近900份书面警告，并对一名重犯者开出罚单。

环境局说，绝大部分小贩中心的食客会主动归还托盘和餐具，归还率从2021年8月的65％，上升到今年8月的92％，这比5月底的91％多了一个百分点。

有关强制归还托盘和餐具的执法行动在2021年9月先在小贩中心展开，咖啡店和食阁隔年1月也开始。环境局和食品局今年6月1日起加强执法，不归还托盘的初犯者不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者会被罚款或控上法庭。

本地目前有近120座小贩中心。已建好的万国小贩中心暂定今年第四季投入运作；兀里村和盛港安谷路的小贩中心都暂定明年第一季开业。