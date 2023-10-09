移民局破获企图走私案 起获两把仿真短枪

货柜箱暗藏玄机，移民与关卡局人员在大士港口扫描入境货柜时察觉异样，从一堆货品中搜出两把仿真短枪和配件。警方事后接手跟进，一名疑上网购买这两把枪支的女子正在协助调查。

移民与关卡局星期一（10月9日）在脸书发文说，驻守大士港口的移民局人员于今年国庆日（8月9日）在检查一个入境货柜内箱的货物时，发现扫描图像有异常。

移民局人员随后展开进一步搜查，结果从货柜箱的货物中搜出两把相信是仿真软气枪和其他配件。根据当局上载的照片，被起获的两把仿真短枪，包括一把相信是型号Glock 18C的软气枪，其配件还包括塑料子弹、弹匣子和瞄准镜。短枪和配件的外型都几可乱真。

移民与关卡局事后把案件转交新加坡警察部队展开进一步调查。据《联合早报》了解，警方事后根据资料联络上一名女子，她据知是上网购得这两把软气枪，目前正在协助警方调查。

针对这起事故，移民与关卡局表示，身为新加坡边境的守护者，当局将继续促进贸易和安全旅行，以及保障新加坡边境的安全。

一般相信，警方接下来将针对两把伪真短枪是否是软弹气枪，或者是能射出粒丸、有杀伤力的枪支，因为这两者都属于军火，受军火与爆炸物法令管制，必须有执照才能收藏。

根据军火与爆炸物法令，非法拥有枪械者可面对坐牢最长三年，另加每把枪罚款最高5000元的处罚。

在没有当局的准证下非法进出口军火、爆炸物者，可被判坐牢最长三年，另加罚款最高1万元。

在没有执照下，进口或出口仿真模型枪者，一旦罪成，初犯者可被判罚款不超过10万元，或所起获的枪支的三倍市价，或坐牢不超过两年，或两者兼施。