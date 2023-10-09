亚细安拟定10年计划 推进航空领域可持续发展

亚细安成员国同意采纳10年行动计划，在航空旅游强力回弹之际，协助航空领域深化可持续发展。

新加坡民航局星期一（10月9日）发文告说，亚细安可持续航空行动计划（ASEAN Sustainable Aviation Action Plan）将通过分享最佳实践方案、能力建设、资讯交换和协作，推动区域航空的可持续增长。行动计划将从可持续航空燃料的生产和使用开始。

文告说，新加坡民航局同亚细安其他成员国、对话伙伴和业界专家密切讨论后，拟定了上述行动计划。这项计划将呈给11月7日至10日举行的第29届亚细安交通部长会议，以供通过。

新加坡民航局局长韩国元说，随着航空旅游强力回弹，亚细安已将落实可持续航空提升为优先关注领域，亚细安可持续航空行动计划则为成员国提供协作框架。此计划考虑到本区域的环境条件，也确保可平衡航空业的增长和可持续性。

新加坡民航局在本月2日至6日期间，主持了第48届亚细安航空运输工作小组会议。随着会议落幕，我国也完成了为期两年的工作小组轮值主席任务，并在明年交棒给泰国。

在2022年和2023年担任工作小组主席期间，新加坡民航局举办了四个可持续论坛，讨论课题涵盖国际航空脱碳政策和措施、机场脱碳，以及同可持续航空燃料相关的政策、生产途径和原料研究等。

亚细安与欧盟已签署全面航空运输协定

除了拟定亚细安可持续航空行动计划，成员国这两年也携手扩大衔接网络、提升能力、采纳新科技以支持未来航空旅游的增长，并在疫情期间全力维持航空旅游。

例如，亚细安和欧盟在2022年10月签署亚细安—欧盟全面航空运输协定。这是世界首个由两个国家集团签署的航空服务协定，为亚细安和欧盟在技术和经济事宜上提供了结构化协作的平台。

亚细安成员国也检讨和更新了亚细安空中航行服务总蓝图，包括加入一些落实未来概念的关键条件，以促成“无缝隙亚细安天空”，提升空中交通管理的效率和能力。更新后的总蓝图也会提呈给下月的亚细安交通部长会议，以供通过。

随着无人机系统日益普及，亚细安成员国同意分享各自的相关条例和最佳实践经验，集体推进这方面的监管框架。