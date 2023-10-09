领取社区关怀援助金家庭去年少两成

经济情况在冠病疫情缓解后逐渐好转，社区关怀计划的受惠家庭总数在2022财政年有所减少，全年发放1亿7000万元援助金，比2021财年少4％。

社会及家庭发展部星期一（10月9日）发布2022财年社区关怀计划（ComCare）报告时指出，约3万6400户家庭在2022财年领取了社区关怀援助金，比疫情期间的2021财年和2020财年少18％和21％。

随着经济和就业市场复苏，领取中短期援助金的家庭比疫情期间少，这是促使社区关怀计划受惠家庭总数减少的主要原因。在2022财年，共有2万5890户家庭领取中短期援助金，比2021财年的3万3911户家庭少了约24％。针对因病、残障、或年纪大无法工作的长期援助则惠及3718人，也比2021财年的3926人少。

每户平均所获援助金增加

不过当局指出，政府加强了对社区关怀计划受惠家庭的援助措施，每户家庭在2022财年平均获得比往年更多的援助金。2022财年发出的总援助金达约1亿7000万元，比2021财年的1亿7700万元少，但比疫情前的2017财年至2019财年年均的1亿3600万元多。

部分措施包括：2022年4月至9月为新申请社区关怀计划的受惠者提供至少六个月援助，现有受惠者也可申请领取至少多三个月的援助。2022年8月起，政府也增加中短期和长期援助的金额。获长期援助的独居者，每月援助金增加40元至640元。从今年7月起，社区关怀计划也放宽申请条件，家庭人均收入评估基准从现有不超过650元，上调至不超过800元。

中短期援助一般介于三个月至六个月，援助额视家庭情况而定。除了长期和中短期援助，社区关怀计划下的援助也包括学生托管费援助，以及为有急需的家庭提供食品或礼券等的临时援助项目。学生托管费援助额约2400万元，惠及超过8400户家庭。临时援助项目则发放162万元，帮助约6000人。

受惠者的教育、年龄层等背景与往年趋势一致。长期援助的申请者大多在65岁及以上，以男性单身者居多。申请中短期援助的主要家庭成员约半数是45岁至64岁，教育水平以中学或以下居多。在找工的比率从2020财年的22％减至15％。当局指出，已就业并有收入应付基本开销的家庭应无需社区关怀计划援助。

马善高：将留意通胀情况 必要时改进计划及援助范围

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说：“疫情缓解后，尽管需要援助的家庭数量有所减少，但每户家庭的援助额平均增加。我们去年推出了临时措施，增加援助额帮助家庭应付通货膨胀压力。政府将继续留意可能影响人们生计的情况，尤其关注较低收入家庭，必要时改进社区关怀计划和援助范围，确保社会援助依然充足、有效。”