户外业者积极采取措施应对烟霾来袭

近期烟霾再次来袭，给建筑公司和送货司机等户外工作的人带来新挑战。受访的建筑公司和以户外工作为主的业者积极采取措施应对烟霾问题，确保员工健康与安全。

联毅建筑工程（United Tec Construction）早已制定应对烟霾的措施。公司的卫生与安全主管库马尔（Kumar）说，他们首先会根据员工的医疗记录进行评估，特别关注那些已经有肺部问题的员工。

此外，他们会通过监测本地24小时空气污染指数（PSI）和PM2.5悬浮颗粒浓度数据来密切关注空气质量的变化。一旦PSI超过100，达不健康水平，他们会实施轮班制度，确保员工每2至3小时轮流在室内或室外工作。同时，户外工作的人必须戴上N95口罩，以过滤有害颗粒。

库马尔指出，目前正在施工的工地约有30至40名员工，他们已经准备了1000个N95口罩以备不时之需，上星期六（10月7日）PSI破百时已经派发部分口罩给员工使用。他希望接下来雨水会把烟霾驱走。

建筑公司Unison Construction董事吴武贵说，公司的采购部目前正在咨询N95口罩的价格，准备购买更多口罩以确保员工在不健康的空气质量条件下仍然能够安全工作。该公司拥有约300至400名员工，他们也担心市场上一下子无法买到大量N95口罩，需要一定的时间采购，来满足需求。

提醒并教育员工有关烟霾对身体危害信息

吴武贵也说，工地的安全卫生稽查员每天早上都会召集建筑员工开会，提醒应该注意的安全事项。此外，公司会利用这些会议持续提醒并教育员工多喝水、照顾身体，并提供有关烟霾对身体危害的信息，让员工注意自身健康。

他相信烟霾情况将持续一两个月，一旦雨季到来，空气质量将会改善，问题也将得到解决。

Deliveroo：不强迫送餐员在规定时间内完成送餐

送餐平台Deliveroo发言人称，送餐员的工作向来灵活，他们也能在烟霾来袭时调整工作时间，平台会定时向他们发送当天的空气质量以作提醒。

平台为了感谢及支持送餐员在有烟霾时工作所面对的挑战，会在他们领取餐盒的定点为送餐员提供口罩。

平台强调送餐员的安全为首要考量。他们不会强迫送餐员在规定时间内完成送餐任务，也不为能快速送餐的员工提供奖励。平台的首要目标是让送餐员以高效但安全的方式将食物送抵顾客门口。