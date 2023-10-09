南大研究：未接种冠病疫苗者 康复一年后患心脏并发症风险高五成

本地研究发现，未接种疫苗的冠病康复者，近一年后出现心脏并发症的风险，比没感染过冠病的人高出一半以上。

这项研究由南洋理工大学李光前医学院领导，并同卫生部、新加坡中央医院和新加坡国家传染病中心的研究员共同展开。研究人员调查了10万6012名新加坡居民的检测和医疗索赔记录，他们在2021年9月1日至11月31日期间确诊冠病。

研究员对这组冠病患者，与本地当时近170万名没有感染过冠病的人进行比较。在平均长达300天的追踪里，研究员观察两组人是否出现长期冠病后遗症（long COVID，简称“长冠病”），尤其是心脏并发症。

研究发现，912名冠病康复者出现长期后遗症，与“长冠病”的症状一致。这些症状包括疲劳、呼吸急促、记忆力问题，以及心血管、脑血管和血栓等心脏并发症。

根据进一步分析，未接种冠病疫苗的康复者，在感染一年后出现新的心脏并发症的风险，比未感染者高出56%。

例如，研究发现，在冠病康复者群体中，有311人（0.297%）在感染冠病一年后出现心律失常。他们确诊前没有这个问题。至于没有感染过冠病的人群，则有3071人（0.184%）一年后出现心律失常。

接种疫苗和追加剂 有助减轻长冠病潜在并发症风险

研究员也针对接种过追加剂、接种过疫苗和未接种过疫苗的冠病康复者，与没有感染过冠病的人进行比较，发现接种过疫苗或追加剂的人，面对的心脏问题风险较低。

比起未感染者，接种疫苗的康复者出现心脏并发症的风险，降低了11%；接种追加剂的康复者与未感染者相比，心脏并发症的风险相同。研究说，这显示接种疫苗和追加剂，对减轻“长冠病”的潜在并发症“非常重要”。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈副教授（Alex Cook）以独立专家的身份评论说，这项研究为本地了解不多的长冠病问题提供了新的线索，也提醒人们更新疫苗接种状态。

学者：后疫情时代变种仍不断 有必要继续了解及防范冠病

研究的主要作者、南大李光前医学院助理教授林觉涛则说，尽管现在已是后疫情时代，冠病变种毒株仍会不断出现，人们有必要继续了解冠病的影响并保护自己。

不过，南大也指出，这项研究也有一些局限。例如，接受调查的未感染群体，包括那些没有症状或选择不求医的人，这可能导致病人分类错误。血压、体重等与心脏并发症风险相关的个人健康指标也未考虑在内。

这项研究已发表在今年9月的美国《临床传染病》（Clinical Infectious Diseases）期刊上。这是东南亚首个针对长冠病风险的研究，也是规模最大的一次。