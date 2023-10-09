新加坡及周边地区降雨 烟霾情况改善

新加坡全岛多处星期一（10月9日）出现雷阵雨，24小时空气污染指数维持在适中水平，预计星期二（10日）的空气污染指数也会在100以下。

根据国家环境局星期一傍晚发布的烟霾报告，未来24小时内，本地空气污染指数（PSI）处于适中水平，公众可照常计划户外活动。

截至晚上9时，全国24小时PSI介于56至73，东部和中部的24小时PSI都是73，南部为66，北部和西部则分别是58和56。

全国的一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米12到36微克之间，处于正常水平。

环境局指出，新加坡周边许多地区星期一降雨，由于云层较厚，卫星图像无法探测到苏门答腊的林火热点。阵雨有助于减少当地火点，并改善烟霾情况，降低跨境烟霾影响我国的可能性。新加坡未来24小时的空气污染指数料维持在适中水平。

预计未来几天，亚细安南部大部分地区有阵雨，但苏门答腊岛南部和加里曼丹东南部相对干燥，仍存在火点增多和跨境烟霾蔓延的风险。亚细安北部不少地区都将有持续阵雨，该区域的火点和烟霾预计将有所改善。

幼儿园校长：若烟霾进一步恶化 将调整户外活动安排

若烟霾情况恶化，幼儿园会根据幼儿培育署的指示调整课程，将户外活动换成可在室内进行的运动。图为冠智学习与艺术园地碧山园区在上幼儿瑜伽课。（梁麒麟摄）

冠智学习与艺术园地（Nobleland Arts N Learning Place）的碧山园区高级校长陈琴金受访时说，目前幼儿园没有收到任何家长有关烟霾或户外活动情况的询问。

陈琴金说：“如果烟霾情况进一步恶化，我们会根据幼儿培育署的指示调整户外活动的安排。我们每天也会注意外面的天气变化和环境局发表的烟霾数据，最重要是关注孩子们的健康状况。”

她说，自2019年起，幼儿园已经购置了空气净化器，并会定期维护，目前每间课室都有一台。在课程方面，户外活动或室内活动的安排非常灵活，许多娱乐器材是可移动式的，如果烟霾情况恶化，可以转入室内玩耍，或开展幼儿瑜伽等活动。

家住淡滨尼的家庭主妇吴沁（33岁）有一个读豆豆班的女儿和一个一岁的儿子。她说：“我每天都会带孩子到家楼下玩，让他们亲近自然并和其他小朋友玩。上星期六的烟霾最严重，根本没法出门，儿子还咳了一阵子。”

星期一送女儿去幼儿园时，她特意给孩子准备了口罩。她也提到，近几日烟霾情况好了许多，并且幼儿园课室会开冷气，所以不会太担心。