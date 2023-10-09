传染病专家：对疫苗长期犹豫存在风险

调查显示，全球有至少四分之一的人，对接种疫苗持犹豫态度。本地传染病专家指出，疫苗是应对未来疾病的关键，各国须采取应对方法，加强民众对疫苗的信心。

辉瑞新加坡星期一（10月9日）举办媒体圆桌会议，邀请国家传染病中心前主任梁玉心教授、新加坡国立大学杨潞龄医学院客座教授蒂克（Tikki Pangestu）、传染病专家梁浩楠医生、杜克—国大助理教授冯俊雄，以及辉瑞新加坡国家医疗总监帕达克（Aditya Pathak），讨论后冠病疫情时代的应对策略和挑战。

冯俊雄谈及“疫苗犹豫”（vaccine hesitancy）时说，疫苗犹豫并不代表拒绝接种疫苗，但如果没有应对措施来克服或权衡疫苗的好处与风险，疫苗犹豫可能会导致人们最终拒绝接种疫苗。

“在做出决定之前，对接种疫苗犹豫不决和感到不确定是正常的，尤其是面对新疫苗或使用新科技制造的疫苗……但人们也得明白，长时间的犹豫是有风险的，因为你会提高接触传染病病原的机会，从而提高患严重疾病的风险。”

冯俊雄指出，有调查显示，世界各地对接种疫苗持犹豫态度的人至少有25%，一般为50岁以下的单身女性，并与五名或以上家庭成员生活、教育程度在大学学历以下，且在非医疗机构工作。

新加坡正面临新一波疫情，估计每日新增病例从三周前的约1000例，增至过去两周的2000例，其中超过75%感染奥密克戎XBB变种毒株的子系EG.5和HK.3。我国已批准引进新版的辉瑞复必泰冠病疫苗，用以对抗正在传播的奥密克戎变种毒株。新款疫苗预计本月就会抵达新加坡。

梁玉心说：“如何向社会传达信息至关重要，我们得让社会相信这是疫苗的发展过程，我们追踪病毒的演变，以确定下一个最适合大家的疫苗。”

梁浩楠说，新加坡人普遍能接受为孩童接种疫苗，但当对象换成家中的年长者，情况就正好相反。他说：“很多银发族将步入黄金岁月，如何让黄金岁月更加‘金光闪闪’，接种疫苗保护健康是一个方法。因此，我非常希望看到接种疫苗成为一种生活方式。”

除了疫苗犹豫，梁浩楠认为，如何应对疫苗误导性信息的传播，也是接下来必须重视的挑战。“除了为人们揭穿（debunking）假信息，另一种方法是先发制人，一开始就警示人们假信息是什么（prebunking）。”