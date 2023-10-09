城市垃圾制成新生沙 填沙袋防护海岸流失

在海岸堆叠大沙袋是用以缓解海岸侵蚀和气候变化影响的办法之一。不过，与其使用进口沙子来填充这些海岸防护袋，我国开始试验改用新生沙，将废弃物转化而来的新生沙用于保护东海岸公园海岸。

这些以编织土工布制成的海岸防护沙袋称为“土工袋”（Geobags），将它们沿着海岸堆叠起来有助于防止海岸侵蚀，并缓解气候变化造成的风暴潮和海平面上升造成的影响。

以往，这些袋子都用天然沙填充，而新生沙则利用住家和商贸等场所产生的城市固体垃圾制作而成。

新生沙土工袋试验计划是国家环境局和国家公园局的合作项目。它们答复《联合早报》询问时说，项目的环境检查等筹备工作去年5月就展开，用多达67公吨的新生沙填充土工袋后，已沿着东海岸公园14.4米长的海岸放置。

在东海岸公园海边试用的土工袋，用了67公吨的新生沙来填充。（国家公园局提供）

回收南大校园固体垃圾 经高温气化处理变玻璃状熔渣

这个试验项目使用的固体垃圾来自南洋理工大学校园。这些废弃物先在南大的废料转化能源研究设施经过高温气化处理，回收能源后，剩余的残留物形成玻璃状熔渣，也就是“新生沙”的一种。

新生沙的物理特性与普通沙子相似，并获证实符合临时环境标准，可以取代建筑材料中的集料（aggregate）。

环境局和公园局说，相对于采用天然沙子，以新生沙填充土工袋是可持续的替代方案，可减少对进口沙的依赖，从而降低碳足迹。同时，这可以减少送往实马高垃圾埋置场的垃圾，也就可以延长埋置场的使用寿命。

铺置后密切监测周遭植被和生物数量

为确保这个试验项目对海洋生态系统和公共安全没有不良影响，环境局和公园局今年1月完成铺置工作后，持续进行密切监测。

公园局负责定期进行现场检查，以确定土工袋的结构是否稳定，以及周遭环境包括植被和野生动物数量等是否发生变化。

环境局则负责协调各利益相关者之间的合作，并负责海洋水质的监测工作。当局在为期六个月的水质采样期间，并没有发现海洋水质受土工袋影响。

证明可安全取代天然沙子 环境局：探讨如何创意使用

环境局环境科技及工业发展部门副总工程师沈佩的团队负责聚集利益攸关者，促进新生沙的采用、规划项目和评估土工袋的效益。

沈佩说，这是沿海环境首次使用新生沙，证明了新生沙可以安全地取代天然沙子。新生沙的成功落实采用，标志着将废弃物转为宝贵资源的关键一步，也加强了新加坡迈向零废弃国家的动力。

“环境局将继续与其他机构和利益攸关者，探讨以创新的方式利用新生沙。”

新生沙早前已试用于制造混凝土长凳、铺设淡滨尼市镇的行人走道和史各士路环境大厦前的广场，以及在丹那美拉海岸路的筑路工程。