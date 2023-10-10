西班牙富商家族捐保留建筑 获颁文化遗产赞助奖

有别于一般历史文物或艺术品相关的捐赠，西班牙富商家族去年把本地一栋超过140年历史的保留建筑捐赠给新加坡国立大学，作为开展历史建筑保护工作的研究与培训中心。

这座19世纪80年代初期建成的房屋位于尼路141号，是那里最古老的建筑之一。西班牙富豪波特比拉（Ricardo Portabella Peralta）的家族2020年收购这栋房屋，并在去年4月把它捐赠给国大，还额外捐出200万元，资助校方展开房屋的保存和修复工作。

这个家族的第四代成员里卡多（Ricardo Portabella，26岁）受访时说，这栋房子已空置三四十年，但绝大部分的设计仍保留旧时原貌，因此当初购入时就有把它捐出去，作为研究用途的想法。

“我们希望这个房屋能提供一个培训的场所，让国大学生、建筑领域专家和公众，学习使用正确的技术保留这类传统建筑的历史价值和完整性，从而栽培更多本地工匠和这个领域的专才。”

国大建筑系已在房屋内设立建筑保存实验室，让研究生、博士生、研究员和建筑遗产专家等，研究传统工艺和分析建筑材料，以及采用创新技术进行维修工作等。

目前已成为新加坡公民的里卡多也希望通过捐赠这栋房屋，为本地文化遗产做出贡献。“这些受保留房屋是新加坡历史重要的一部分，我们应该竭尽所能保留这些文化遗产。”

国家文物局今年起扩大“文化遗产赞助奖”（Patron of Heritage Awards）遴选标准，让具有历史或文化意义的非文物类捐赠，或捐出用于推广文化遗产事业的不动产也能获得肯定。波特比拉家族就在这个新标准下，获文物局颁发2022年度最高荣誉文化遗产赞助奖。

新的标准也涵盖为社区组织和非盈利兴趣小组，推行的文化遗产相关长期项目做出贡献的人。

64家机构和个人获颁2022年度文化遗产赞助奖

文物局星期一（10月9日）向64家机构和个人颁发2022年度文化遗产赞助奖，表彰他们过去一年在文化遗产领域的慷慨捐赠。他们去年捐赠的款项和物品总值1773万元。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在颁奖礼致辞时说，更新的标准将表彰更多以不同方式支持文化遗产事业的伙伴，并鼓励更多人为此做出贡献。这会为国人制造更多在日常生活中接触文化遗产的机会，让社区更有参与感，所有人也能欣赏并从我国的文化遗产中受益。

本地收藏家曾秀琴因为向新加坡国立大学博物馆捐赠577件土生华人文物，获文物局表彰。这批藏品也是国大博物馆迄今收到的最大批馈赠。

曾秀琴的英文名字是陈爱丽丝（Alice Tan），她已故的配偶陈永善（Peter Tan）是陈金声的玄孙。这批文物是曾秀琴自1980年代通过本地、马六甲和槟城的拍卖行和古董商购买的，包含许多专为土生华人生产的瓷器。

国大博物馆发言人受访时说，这批文物将为他们的教学与研究工作提供珍贵资料。他们接下来的研究范围包括深入了解土生华人瓷器在不同场合和仪式的用途、陶瓷制造商之间的贸易与文化交流和卖家当时的喜好等。

其他获表彰的机构包括新加坡航空公司、泛联集团和梯媒创文。