脑性麻痹学生乘游艇游外岛 探索垂钓乐趣

第一次出海垂钓的哈里斯尝试了多次，但一无所获。由于鱼竿数量有限，他得和其他同学轮流使用，但哈里斯没有因此气馁，勇敢再次尝试，最终成功钓到了鱼。

新加坡游艇租赁协会（Association of Boat Charter Singapore） 星期一（10月9日）为新加坡脑性麻痹联盟（Cerebral Palsy Alliance Singapore，简称CPAS）的学生组织游艇之旅。学生不仅到圣约翰岛周边体验垂钓，游艇还停靠在拉扎鲁斯岛，让学生在岛上漫步，欣赏美丽的岛屿风光。

哈里斯（Harith，12岁）是脑性麻痹联盟学校（西部）的学生。带领哈里斯和同学出海的该校代副校长郭萍萍（54岁）说，这次的海钓体验不仅锻炼了学生坚持不懈的精神，还拓宽了他们的视野，让他们有机会迈出舒适区，学习面对陌生环境和陌生人，建立自信。

与船员和朋友交流 有助提升社交技能

脑性麻痹联盟学校（东部）教师欧珮诗（46岁）受访时说：“游艇之旅对学生来说是一次非比寻常的体验。在这些活动中，他们有机会与船员和朋友交流，提升社交技能。”

她指出：“学生的安全是首要考量，我们会提前到活动地点考察，避免意外发生。”

参与活动的学生大多认为钓鱼是这次旅程中最有趣的部分。许铃云（15岁）表示，这是她第一次坐游艇，虽然一开始有点害怕，但还是非常享受这次的活动。

另一名学生维图尔（Vithur Raj，14岁）也分享了他成功钓到鱼的喜悦。同学韩欣恩（15岁）也说，她喜欢坐在游艇的甲板上看海，感受海风和游艇行驶时的浪花和起伏。

游艇租赁公司“漫游奇遇”是协会的成员之一，他们自2018年开始便捐助新加坡脑性麻痹联盟，去年也曾安排过一次类似的游艇之旅。

漫游奇遇董事长郭伟德同时也是新加坡游艇租赁协会的主席。他受访时说：“在一次访问新加坡脑性麻痹联盟学校的时候，我发现那里的学生需要更多参与户外活动的机会。希望通过这次游艇之旅的活动，增强他们的自信心，并相信自己的能力。

他说，协会未来计划邀请更多机构如孤儿院、慈怀病院和援助精神病患的慈善组织Club HEAL等参与游艇之旅。