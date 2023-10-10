课业体育两头顾 有笑有泪习武路

因观赏武术表演时被运动员的风范吸引，蔡心昀（15岁）念小学时就对武术产生兴趣，参加小学武术团后不断进取，以优异表现加入我国国家队。

这名青年运动员目前就读南侨中学，在今年的全国校际运动会为学校夺下长拳、剑术和枪术的金牌，并在9月获颁最佳男运动员（武术）奖。

从小学三年级开始习武，蔡心昀曾被教练严厉责骂；训练过程中更免不了受伤，甚至有时因伤无法在赛场上照常发挥，但这些经历对他而言都是种磨炼。

他受访时说：“受伤后，要从零开始，这提醒我注意身体。武术教会我坚持不懈、不怕失败。我享受学武过程、到国外比赛的体验。我能从其他运动员的表现中学习，与他们交流，收获良多。”

今年，他代表新加坡参加在澳门举行的亚洲青少年武术锦标赛，却在比赛前伤到背，自认没法充分练习。尽管如此，他还是在比赛的剑术项目中拿下金牌。他对表现感到满意，到场支持的父母也替他高兴。

父母是习武路上啦啦队

对武术一窍不通的父母是他习武路上的啦啦队。他说，他几次因练武受伤，父母陪着他去治疗、做推拿等疗程，从未要求他放弃，这让他能自由地追求兴趣。

为了让父母放心，他尽力兼顾好课业与体育，放学后抓紧时间做功课并复习。除了遇到考试，他几乎每天都有训练，平日的训练一般在晚上10时结束。出国参赛时，他全力以赴备赛，回国后再向同学了解作业等学习项目，教师也帮他跟上进度。

从小学三年级开始学武的蔡心昀尽力兼顾好课业与体育。（受访者提供）

蔡心昀是学校武术团的学长，协助指导学弟学妹。获颁最佳男运动员奖，他感谢父母、教练、教师等一路来的鼓励。他打算中学毕业后到新加坡体育学校升学，期待有更多机会在国际赛中累积经验，为国争光。