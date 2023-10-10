诈骗手法与时俱进、剧本越写越逼真，国人有没有能力抵挡五花八门的诈骗？警方公布今年首六个月本地十大诈骗类型排行，其中求职诈骗最多，假冒朋友电话骗局第三。

本地今年上半年的诈骗案比去年同期大增近七成，当中以求职骗局最为猖獗。

新加坡警察部队上个月公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据显示，今年1月至6月间，警方共接获24525起针对诈骗事件报案，比去年同期大增69.4％

张进培

换句话说，本地每个月约有4000起诈骗案件。当中，超过两成是求职骗局，另外约百分之16是假冒朋友电话骗局。

除了求职与假冒朋友电话骗局，其他诈骗类型还包括电子商务骗局、网络钓鱼骗局、投资骗局、社交媒体冒充骗局、网络爱情骗局、借贷骗局、冒充官员骗局与充值援交骗局。

值得一提的是，求职、电子商务与假冒朋友电话这三大类诈骗类型，与2022年同期比都大幅增加。求职骗局增加了近一倍，电子商务骗局增加1.27倍，假冒朋友电话骗局激增5.1倍。

张进培

《联合早报》记者到街头访问公众，许多人都认为，“贪”是受骗的关键因素。不过，商业事务局反诈骗署高级调查员林苇祯并不完全认同。

林苇祯助理警监受访时说：“也许有人是因为贪心而被骗，但是还有一部分人可能是因为心地善良，才把钱转出去。”

这类群众多是因为假冒朋友电话骗局而受骗，这当中，50岁及以上的人更容易轻信假冒朋友的来电。

林苇祯也说：“被骗不代表笨，也有高学历的人受骗，除了一时没有警觉或防备心不足，还有一个关键，是因为诈骗团伙采用一系列手段，博取受害者的信任。”

警方鼓励公众积极反击诈骗团伙，林苇祯呼吁国人要落实“ACT”（意指行动）框架的三个步骤。

张进培

“A”代表“加”（Add），即在手机“加”上ScamShield应用；“C”代表“查”（Check），查证信息，确保可靠合法；“T”代表“报”（Tell），在遇到诈骗后立即通知当局，以防更多人受害。