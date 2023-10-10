黄循财：利率或持续在高位 良性全球化正转向大国竞争

在美国纽约进行工作访问的副总理兼财政部长黄循财，于当地时间星期一（10月9日）为新加坡政府投资公司的投资论坛主持开幕。

黄循财也是新加坡政府投资公司（GIC）董事会副主席。他在同日傍晚（新加坡时间10日上午）的脸书贴文中指出，人们正处在一个不同的世界，利率可能会继续保持在高水平，而良性的全球化正转向大国竞争。

他说：“很高兴能够同GIC的管理团队和顾问齐聚一堂，考虑我们要如何更好地规划投资组合，以便在这个瞬息万变的环境中，应对挑战和抓住新机遇。”

Opened the GIC Investment Forum in New York - our first in-person forum since the Covid-19 pandemic. We are in a... Posted by Lawrence Wong on Monday, October 9, 2023

GIC投资论坛是常年内部会议，这次是冠病疫情之后的首次面对面开会。这也是黄循财首次以GIC董事会副主席兼GIC投资策略委员会主席的身份出席。

GIC投资论坛上一次在线下举行是2019年6月，时任GIC副主席和国务资政兼社会政策统筹部长的尚达曼，到英国伦敦出席会议。

黄循财是在尚达曼当选总统后接过董事会副主席的棒子。根据GIC日前发布的文告，身为副主席，黄循财的主要任务是协助GIC主席李显龙总理领导董事会，监督GIC的长期资产配置和投资组合表现。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰目前也在美国访问，他以GIC董事身份出席论坛，并在脸书贴文表示非常高兴能同许多老朋友和熟人见面。

他说：“我们同投资界的主要领袖们进行深入讨论，他们就宏观经济和地缘政治前景，以及基础设施和永续发展等领域的投资契机，发表宝贵意见。”

王瑞杰也说，当下全球环境充满变数，只要充分掌握其中的风险和契机，GIC就能更好地履行保障我国未来财务的使命。

Hello from New York! Am here to attend the GIC Investment Forum. It is the first in-person meeting since 2019, so I’m... Posted by Heng Swee Keat on Monday, October 9, 2023

黄循财将在美国访问到星期天（15日）。他之前到亚利桑那州的凤凰城，探访我国派驻卢克空军基地的“和平卡文”第二阶段分遣队。他在纽约也会为新设立的全球创新联盟（Global Innovation Alliance）节点主持启动仪式。

接下来，他将续程到美国首府华盛顿特区访问。根据美国智库战略与国际问题研究中心网站资料，黄循财将在当地时间星期五（13日）下午2时至3时参加“亚细安领导人论坛”对话会。

王瑞杰访美行程的下一站，是到美国东部的学术科研重镇波士顿访问。