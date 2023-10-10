今年首八个月 交警对脚踏车骑士开519罚单

今年首八个月，交通警局一共对违规的脚踏车骑士开出519张罚单，违例行为主要包括没戴上符合安全规格的头盔、罔顾他人安全任意骑行，以及在无交通灯管控的十字路口或停车场出入口没有停下。

社交媒体脸书上不时可看到一些视频，显示有脚踏车骑士在路上危险骑行，或者违反不许超过五人成组骑行的规定。有些视频则显示执法人员对违例骑士采取行动。

新加坡警察部队发言人回复《联合早报》询问时透露，从2022年1月至今年8月，交警共向违规的脚踏车骑士开出1478张罚单；今年首八个月开出519张。

今年来，三种主要违例行为是：没戴符合安全规格的头盔；罔顾他人安全任意骑行；在无交通灯管控的十字路口或停车场出入口没有停下，以留意其他车辆。交警没有提供这些违例行为占多大比率。

为了确保骑士遵守最多五人一组骑行的限制，警方和陆路交通管理局于6月24日至7月8日展开15天的执法行动，结果有26人因违反有关条例接获罚单。相信这是此条例2022年1月实施以来，当局第一次针对违反这个限制者开罚单。

根据条例，脚踏车骑士结队在公路上骑行时，车队之间须保持至少30公尺的安全距离。脚踏车队在单车道公路骑行，或于巴士运行时间内在巴士道骑车时，须保持最多五人并单列骑行；在有两条或更多车道的公路则允许双列，即共10人骑行。

警方发言人指出，交警持续向脚踏车骑士宣导安全骑行，包括遵守交通规则、靠最左边车道骑行等。

发言人提醒，脚踏车骑士在路上骑行时应戴上安全头盔，在骑行时切勿使用通讯器材，务必遵守相关条例。“交警时常针对违例骑士展开执法行动。在行动中，交警会提醒脚踏车骑士必须遵守交通规则和注意路上安全。”