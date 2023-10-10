建筑师公寓内建阁楼 管委会指属违建被高庭驳回

在装修自己的住家时，本地建筑师自称打破一般公寓设计格局，在单位内建造阁楼卧室和螺旋式楼梯，增加近64平方米的面积。岂料这番破格设计30年后被公寓管理委员会指是“违建”，要求建筑师将阁楼拆除，或支付额外的公寓维持费，但都被高庭驳回。

高庭法官李兆坚指出，答辩人已在去年9月获得市区重建局的批准，可保留公寓单位内的阁楼，并且为此支付42万余元的发展费与罚金，答辩人如今没有触犯规划法令或其他法律，无须拆除阁楼。

不过，法官认为，身为注册建筑师的答辩人理应知道他在建造阁楼之前，必须向市建局申请批准，但他当年没有这么做，并且向公寓管委会隐瞒建造阁楼一事。

根据高庭判词，引起纠纷的公寓在东海岸路上段The Summit的六楼，屋主是建筑师刘会礼与他的妻子，刘会礼也是新加坡规划师协会前会长。刘会礼在1989年与妻子购买这个顶楼单位，在1993年进行装修。

同年10月，《海峡时报》刊登一篇关于刘会礼的住家装潢的报道。刘会礼在访问中透露，他当时花了20万元装修新家，包括在客厅打造一个充当卧室的阁楼，以及通往阁楼的螺旋式楼梯。刘会礼说，他一直想尝试一些具有挑战性的设计，而这个有高天花板的公寓单位，正好给了他机会做一次破格的尝试。

刘会礼建造了一个通往阁楼的螺旋式楼梯。（档案照片）

刘会礼夫妇在2017年向管委会投诉女儿的卧房有鸟屎、影响女儿的健康，管委会展开调查，结果发现单位内违规建造阁楼。根据《建筑维修与分层地契管理法令》，附属业主若要增建单位面积，必须获得当局的批准，以及取得至少九成的附属业主的同意，但刘会礼夫妇没有这么做。

接下来的三年，管委会要求刘会礼征求九成业主的同意和当局的批准，否则就将阁楼拆除。刘会礼终于在2021年向市区重建局申请保留阁楼。根据市建局的计算，刘会礼的公寓阁楼增加的面积达将近64平方米，当局以此为计算基础，向刘会礼征收42万2807发展费，刘会礼也须支付2400元罚金。2022年9月，市建局正式批准刘会礼保留公寓阁楼。

管委会：刘会礼不应“事后”才申请当局批准

但管委会认为，刘会礼“事后”才申请当局批准的做法有问题。管委会今年入禀高庭，要求谕令刘会礼拆除阁楼，或支付额外的公寓维持费，并且从1989年开始算起。

刘会礼的立场是，他当年购买公寓时，已获得发展商代表的同意，可以在单位内建造阁楼，因此发展商在建造公寓时，特地确保刘会礼的单位有比较高的天花板。刘会礼指出，他的公寓内有阁楼与螺旋式楼梯是“众所周知”的事情。

李兆坚法官认为，由于市建局已经批准刘会礼保留阁楼，刘会礼也按照规划法令缴付罚金和发展费，因此他的公寓阁楼如今已不算是违建。至于管委会指刘会礼违反建筑维修与分层地契管理法令，法官不同意管委会的立场并指出，这项法令是在2005年生效，而刘会礼的阁楼在这之前已经建好。

不过，法官认为，当过管委会主席的刘会礼理应知道，他在建造阁楼之前应征询市建局的批准，而不是等到管委会指出问题后才这么做。考虑到这一点，法官决定谕令申请失败的管委会，只须支付象征性的一元讼费给答辩人。