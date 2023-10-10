涉Wirecard失信案 公司前经理入狱十周

Wirecard本地子公司前财务部副总监与属下串谋失信公司巨款，他如今仍在潜逃，涉案的经理被判入狱十周。

被告施丽薇（30岁）共面对一项失信和两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，她星期二（10月10日）承认失信罪名，余项交由法官下判时纳入考量。

Wirecard曾是行业巨头，业务遍布全球，在我国的子公司包括Wirecard Asia Holding（简称WAH）。

被告案发时是WAH的经理，负责公司的财务规划与分析。涉案的另外两人是前财务部副主席艾多和财务部主管蔡爱琳（44岁），她是被告的直属上司。

案情显示，艾多在2018年10月初向蔡爱琳称，需要转账10万元去“印度”，询问后者公司是否有足够资金。蔡爱琳核实后告知艾多，公司户头有足够资金，随后艾多表示他会思考要如何汇款。

艾多接着告诉被告他急需现金，指示被告从公司贷款，并尽快从户头提取现金交给他。被告并不清楚艾多的目的，虽不太愿意但最终还是答应对方。

接着，艾多指示蔡爱琳发放“员工贷款”给被告，称要把早前提到的10万元作为贷款汇款给被告。由于清楚这笔钱不是被告要借的，蔡爱琳原不想答应，但艾多说会替被告向公司要花红，用以偿还贷款，蔡爱琳最终同意。

2018年10月5日，艾多安排蔡爱琳发放4万7000元的“贷款”给被告，被告根据艾多指示，将4万零250元提出交给陌生男子，3310元交给艾多，剩余3440元用于个人开销。

被告至今做出1万8200元的赔偿，而涉及失信8万8200元的蔡爱琳则做出7万元的赔偿。

控方指出，被告清楚艾多欲以贷款为借口挪用公款，却仍按照指示转移款项，但与蔡爱琳相比，被告的罪责较低，因此请求法官判她入狱三至五个月。

被告律师求情时说，被告根据上司指示做事，她是初犯且积极配合警方调查，恳请法官轻判。

蔡爱琳早前已被判入狱十个月，艾多目前则仍在潜逃，警方已通过国际刑警对他发出红色通缉令。

新加坡警察部队星期二发文告说，警方的调查仍在进行中，当局将继续与德国当局合作就Wirecard一案进行调查。（人名译音）