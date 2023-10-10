警方和Meta合作 撤社媒“假广告”封涉骗WhatsApp号码

诈骗团伙在社交媒体上打“假广告”，诱骗公众堕入恶意软件骗局。新加坡警察部队已与Meta公司合作，取下社交媒体上出现的可疑广告和封锁有关的用户，并终止疑涉及诈骗的WhatsApp电话号码。

恶意软件骗局层出不穷，警方从10月5日起，已至少发出三个文告，吁请公众提高警惕，慎防最近出现的新型恶意软件骗局。这些骗局涉及在脸书上发布“假广告”，包括一日游旅行团、售卖食品，以及称要购买二手商品。

针对恶意软件骗局，新加坡警察部队发言人回复《联合早报》询问时说：“骗子所使用的手法越来越复杂，并且也不断改变使用的伎俩，利用受害者的弱点下手。”

骗子也在社交媒体平台如脸书和Instagram上通过广告宣传食品、旅游配套或清理等服务，并以极具吸引力的价格和促销诱使受害者上钩。“警方已经与Meta公司合作，取下社交媒体上出现的可疑广告和封锁有关的用户，并终止怀疑涉及诈骗的WhatsApp电话号码。”

另一方面，警方也和银行公会、银行和相关政府机构合作，提高客户对恶意软件骗局的认识，并提醒公众应该只从官方商店下载手机应用。例如，本地多家银行近期针对恶意软件骗局推出的反诈骗措施，让银行手机应用增添防诈侦测功能，更好地保护客户免于受骗。

同时，当局也与不同银行合作，追踪和追回受害者被骗走的款项。反诈骗指挥处今年上半年就通过与银行合作，及时发出6900则短信给骗案受害者，协助逾5700人保住超过3900万元。

除此之外，警方也严格执法，自今年6月初起，在本地逮捕超过130名涉及恶意软件钓鱼诈骗的男女。“通过与马来西亚皇家警察的合作，反诈骗指挥处今年7月和8月在马来西亚捣毁两个跨国恶意软件钓鱼诈骗团伙，逮捕九名团伙成员。”

别下载任何可疑安卓软件包

警方提醒公众，千万不要下载任何可疑的安卓软件包（简称APK），因为里面的恶意软件能让骗子入侵受害者的手机，从而进行远程操控，在受害者不知情的情况下进行未授权交易。

要了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。