报销车车商疑用“障眼法” 组屋停车场免费停车

疑为逃避每辆报销车约200元的月停车费和约200元的手续费，有业者利用拖车将报销车拖入多层停车场停放。建屋发展局已针对非法停车行为展开调查。

社交媒体脸书群组最近流传，金殿坊第120座组屋的多层停车场第三层以上，停放着由拖车拖进来的报销车。

报销车由拖车拖到多层停车场的中高层停放后，在需要移走时就将车子驾到一楼，再用拖车拖出。

据了解，当报销车辆由拖车拖着进出停车场时，停车场的电子停车系统只识别拖车的阅卡器。因此拖车只要在宽限期内卸下报销车并离开停车场，就不必付停车费，类似于通过“跟尾”（tailgate）规避停车费。

根据社媒贴文，图中的车子在OneMotoring网站已查询不到路税信息，相信极可能是报销车。

脸书群组中的贴文显示，多层停车场中停放大概六辆疑被注销的车辆。（取自脸书群组）

脸书群组中的贴文显示，多层停车场中停放大概六辆疑被注销的车辆。（取自脸书群组）

脸书群组中的贴文显示，多层停车场中停放大概六辆疑被注销的车辆。（取自脸书群组）

《联合早报》记者到停车场时发现这些车子已被移走，停车场最上面两层几乎完全空着，多数车辆都停在第一层和第二层。居民陈惟珍（75岁，干粮店主）说：“上层总是比较空的，对居民来说下面两层的停车位就已经足够，我们只有半夜很晚回家，下面都停满时才会停在上面楼层。”

建屋局的网站显示，未经授权使用停车位或离开停车场前未支付停车费，都属于非法停车，当局将追究责任并开出罚单。

建屋局受询时告诉《联合早报》，当局正就这一情况展开调查。

报销车辆须妥善处置

陆路交通管理局网站显示，车主报销车子的一个月内可以通过三种方式处置车辆，即报废、出口或暂存在陆交局批准的出口处理区（Export Processing Zone）。在登记车辆报销的一个月内，车主必须向陆交局提供车辆已通过上述任何一种方式处置的证明。

新加坡车业公会会长梁添丁受访时说，要完成报销手续，一般上车主会选择通过直接到陆交局指定的废铁场（Scrap yard）进行报废处理，或全权交由指定车商处理出口事宜。

他解释，如果车商决定出口车辆，那么在车子出口前将车辆停在出口处理区，须花一笔手续费和停车费。

“公共停车场出现报销车的现象并不常见，有一种可能是车商没有空间暂存车辆，也不想花费停在出口处理区的费用。一般上，每一辆报销车停在出口处理区的停车月费约200元，外加约200元的手续费。”

陆交局指定废铁厂之一的吉利机械公司董事经理吴淑凤受访时说，废铁厂不会遇到存放报销车辆的问题。“一般上车主选择来到废铁厂报废车子后，厂家就会直接将车子报废。”

陆交局规定，如果没有合规处置报销车辆，将面临最高2000元罚款或三个月监禁，重犯者可面临最高5000元罚款或六个月监禁。如被发现持有注销车辆，可能面临2000元罚款或三个月监禁或两者兼施，重犯者最高可面临5000元罚款或最长六个月监禁，或两者兼施。