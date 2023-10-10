“袋鼠”演习陆海空三军配合 精准空投物资军备

在2000公尺的高空，一个近两公吨的特大“包裹”从直升机舱缓缓而降。大至军车和军火、小至巧克力和冰棒，就连生鸡蛋都能安全地精准着陆，为地面部队补充所需物资和装备。

这类运载行动，由新加坡武装部队的陆海空军联合展开，通过军机把千里之外的物资装备，载送到地面部队的所在位置。在实战情况中，地面部队若进行长时间作战，须补充军备和食物等物资。空投行动是突破敌军防线，或克服险要地形最快、最直接的方式。

我国武装部队目前在澳大利亚昆士兰州肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行“袋鼠”演习。第三运输营航空终站连（Air Terminal Company）连长陈慧欣上尉（27岁）说，空旷的地形提供有利的训练环境，比起在新加坡，能运载更多更重的物资。

在空陆海垂直补给行动（Air-Land-Sea Vertical Replenishment Operation）中，三军人员运用契努克直升机，把重达11公吨的军车从登陆舰吊起来，运送给地面部队。

契努克直升机离登陆舰甲板仅几米，运输人员迅速悬挂绳索让直升机把军车吊起来。（国防部提供）

驾驶直升机的飞行员须配合船舰的航行速度，在维持离军车仅一米的高度悬停。运输人员顶着强大气流，迅速吊挂绳索并指示飞行员起飞。

运载过程环环相扣 每个绳索装置须到位

补给行动中，站在甲板为直升机指挥方向的海军杨慧铭上尉（26岁）说，整个运载过程环环相扣，相关海陆空人员须精准配合，确保每一个绳索和装置都到位。

另一项空投行动则是运用C-130型运输机运载物资。运输人员应地面部队的要求，整理和包装物资，再转移至运输机。

重达1800公斤的物资在空中滑出运输机机舱。（唐家鸿摄）

运输机起飞后，飞行员会根据负载的重量以及风速等因素，调整飞行高度和速度。空投一般在6000英尺至2万5000英尺之间的高度进行，舱门一打开，几千公斤重的货物在牵引伞的拉力下快速滑出机舱，主伞随后启动，最后安全着陆。

空投到士兵手中 生鸡蛋不破巧克力冰棒不融

运输人员为了测试空投的安全性，还曾把生鸡蛋包装后从高空投下，着陆后仍完好无损。此外，这些物资还能安装定位系统，自动控制滑行轨道，从远至七公里的空域精准降落在指定地点。

空投一般在6000英尺至2万5000英尺之间的高度进行，运输机舱门一打开，几千公斤重的货物在牵引伞的拉力下快速滑出机舱。（国防部提供）

第三运输营航空终站连在肖尔沃特湾训练区六周，进行约30次空投。除了军备，单位还特意为地面部队准备了惊喜，把巧克力和冰棒送到士兵手中。澳洲10月的天气颇为炎热，能把这些食品在融化前送抵，让士兵在丛林中吃到凉爽的甜点，证明空投行动的高效率。

袋鼠演习空中行动指挥官许铬元上校（41岁）说，海陆空三军各有所长，演习能够促进军种之间的合作，提高作战能力。