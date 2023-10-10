阵雨多与印尼火点大减 本地空污情况料改善

新加坡星期三（10月11日）的空气质量预料将继续维持适中水平，这是因为全岛和周边地区将有更多阵雨，苏门答腊的火点也大幅减少，预计跨境烟霾笼罩的可能性低。

国家环境局星期二（10月10日）晚上发布最新烟霾报告。截至晚上9时，全岛24小时空气污染指数（PSI）介于60至85，比前一天同时间稍微高些。东部的PSI最高，为85；中部、南部和北部则分别为82、77和64；西部最低，为60。

截至晚上9时的全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，则介于每立方米15微克到41微克，处于正常水平，公众可以照常计划户外活动。

环境局说，星期二中午前后，全岛多处出现雷阵雨，使24小时PSI连续三天处于适中水平。

气象卫星图像显示，星期二侦测到苏门答腊的南部和中部火点，共有15个。其中，该地区南部上空仍处于中度烟霾情况，所幸吹送的是东南风或东风，把烟霾吹离周边邻国。

在加里曼丹，中加里曼丹的南部观测到中度烟霾。本区域以北地区则预测为多云且有阵雨的天气，因此火点数量仍受控制。

上周六（10月7日）是新加坡继2019年PSI破百后，首次进入“不健康”水平，24小时PSI曾一度高达123。气象卫星侦测到最多火点是在10月6日，有212个。