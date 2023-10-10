地铁跨岛线榜鹅延长线开建 2032年料通车

地铁跨岛线榜鹅延长线正式动工兴建，预计2032年通车。白沙和榜鹅超过4万住户将受益，包括接下来几年将竣工的住宅项目新居民。这项工程采用多种创新方法降低噪音，并加强安全和施工效率。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期二（10月10日）为跨岛线榜鹅延长线主持动土仪式。他致辞时说，延长线投入运作后，每天将缩短超过7万趟车程的时间。

从榜鹅到白沙 比搭巴士时间减半

例如，住在榜鹅中路的居民将来若乘搭延长线，只需15分钟就可抵达白沙，比目前搭巴士所需约40分钟缩短一半以上；往返伊莱雅（Elias）和后港现在需要40分钟，日后只要20分钟，节省20分钟。

住在榜鹅里维拉（Riviera）一带的赵进按（42岁，教师）说，淡滨尼和白沙其实距离里维拉不远，但若要搭公交前去却得绕路，车程可能长达45分钟。“希望延长线尽快建好，方便我们出行。要是能比2032年更早完成，那就再好不过了。”

跨岛线榜鹅延长线全程约7.3公里，共有四个地铁站——榜鹅、里维拉、伊莱雅和巴西立。其中三个是转换站：巴西立站衔接东西线和兴建中的跨岛线；榜鹅站衔接东北线；里维拉站衔接榜鹅轻轨系统。

跨岛线是我国第八条地铁线，分三个阶段兴建。第一阶段有12个站，从东部的航空园站连接至光明山站，工程已在今年1月展开。陆路交通管理局将陆续为第二阶段的工程招标；第三阶段的工程研究工作还在进行。

为减噪音和废气 首次使用电动挖掘机

徐芳达说，延长线施工期间将对居民造成一些不便，他吁请居民谅解。陆交局将采取措施，减少噪音、震动和灰尘，包括使用噪音较低的电动挖掘机和电池发电机等新式设备。

这是陆交局首次在工地使用电动挖掘机。它操作时音量较小，无排放和柴油废气，每充电两小时可使用约六小时。由于电动挖掘机的组件和冷却系统较少，运作和维修成本也比较低。

陆交局也将试用主动降噪系统，进一步减低噪音。

直径12.6公尺隧道钻凿机 一钻可挖两条地铁轨道空间

其他创新科技和建筑方案包括使用12.6公尺直径的隧道钻凿机，在罗弄哈鲁士和榜鹅中路开凿4.3公里的隧道。由于隧道钻凿机直径较大，钻一次就能挖出足以容纳两个地铁轨道的空间。

当局也将在跨岛线榜鹅延长线的地铁站采纳节省能源的措施，包括安装太阳能板，使用低碳混凝土，以及在公共区域使用结合风扇和冷气的混合冷却系统，在站内维持令人舒适的温度。