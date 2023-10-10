方便视障者出行 新捷运推语音引路应用

对视障者曾士豪（26岁）来说，独自乘坐公共交通工具到陌生地点是个艰难的任务。如今有了一款专为本地视障者量身定制的语音引路应用，他一个人出行就方便多了。

这款名为Waymap-SG的应用，由新捷运和英国科技公司Waymap合作研发。这个免费应用目前暂时只能在新捷运运营的滨海市区线淡滨尼地铁站，以及淡滨尼巴士转换站使用。

它备有预先录制的引路说明，引导使用者到各个角落，如巴士转换站的候车棚、地铁站的出入口处和月台、电动扶梯、电梯，以及商店和厕所等。

这相信是亚太区首款专门协助视障者的引路应用。它不使用全球定位系统（GPS）、无线网络WiFi或蓝牙科技来导航，而是靠手机内建的传感器，适合在室内和户外使用。

新捷运集团总裁沈维明受访时说，让所有乘客出行更便利是新捷运的使命。集团在今年2月联系Waymap，很快即敲定合作，在短短九个月内推出这款应用。期间他们邀请新加坡视障人士协会和新加坡导盲犬协会派员试用，并根据用户的反馈不断改善应用的功能。

希望将使用范围扩大至新捷运公共交通网络

沈维明说，新捷运将和陆路交通管理局合作，希望在明年将这个应用的使用范围扩大至新捷运经营的公共交通网络。

也是新加坡视障人士协会执行委员的曾士豪在数月前开始试用这款应用。他说，他常使用滨海市区地铁线往返住家和公司，但以往若要去新的地点，只能厚着脸皮问路，也曾有被人忽视的经验。他希望科技工具能帮助像他这样有困难的人，减少依赖他人的协助，也能更安心出行。

新加坡导盲犬协会总经理罗芊玲乐见各方为协助残障者而做的积极努力。协会将结合现有培训和新应用，提升视障者的寻路和行动能力。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期二（10月10日）在淡滨尼地铁站，为这款特别的应用主持推介。马炎庆赞赏新捷运将先进科技引进新加坡，并根据本地视障群体的需求和反馈，研发出这款适合在本地使用的应用。

“希望在不久的将来，它（应用）将涵盖整个新加坡，让特需群体能够无障碍地使用我们的公共交通系统，进出自由，到达新加坡各个角落。”

马炎庆见证新捷运和Waymap签署谅解备忘录。双方将合作研发创新的智能手机导航解决方案，打造更包容、更便利的公共交通系统。