预购组屋申购率探新低 三房四房式首购族都有机会选购

受更严格抽签规定等因素影响，10月预购组屋销售活动申购率探近年新低，所有项目的三房式和四房式单位，首次购屋家庭申购率都不超过1.0，意味着这类买家都会有机会选购单位。

本轮销售活动星期二（10月10日）晚上11时59分截止。建屋发展局此次在蔡厝港、加冷黄埔、女皇镇和登加推出八个项目共6800个单位。女皇镇和加冷黄埔各有一个黄金地段组屋项目。

五房式或更大型单位最热门

受访分析师观察到本轮活动中，单位越大，申购率越高，五房式或更大型组屋最受欢迎。截至周二下午5时，登加两个项目Plantation Edge I & II的首购家庭申购率是1.6。紧挨铁道走廊而建的蔡厝港项目Rail Green I & II @ CCK，五房式和三代同堂单位的首购家庭申购率也是1.6。

三房式和四房式单位申购率则较低。首购家庭方面，三房式申购率介于0.2至0.8，四房式介于0.8至1.0。靠近联邦地铁站的女皇镇黄金地段组屋Tanglin Halt Cascadia，三房式单位的申购人数甚至少于供申请数量，155个单位只有74人申购。

橙易产业（OrangeTee）研究与咨询部副总裁孙燕清说，随着屋价继续走高且预计保持坚挺，想要更大单位且符合条件的家庭，会选择五房式预购组屋，因为它们的价格较同类转售组屋更实惠。

“此外，由于转售价保持坚挺，且降温措施提高了升级到私宅的门槛，一些组屋屋主若未来需要更多空间，可能会发现较难转换到大型组屋。更多人可能因此现在选购较大型组屋。”

抽签规定收紧 整体申购率1.4 探八年新低

此次推出的登加项目五房式单位，不含津贴售价介于46万元至56万8000元；蔡厝港项目五房式单位不含津贴售价介于46万3000元至59万5000元。

当局此次没有在成熟市镇推出五房式组屋。大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣说，这可能是因为当局担心这类五房式组屋日后转售，会出现更多百万组屋。

根据橙易产业研究与咨询部整理2016年2月以来的数据，本轮销售活动的整体申购率是1.4，写下八年来新低。整体申购率上一次低于2.0是在2017年11月。

分析师认为低申购率可归因于四点：一、抽签规定收紧；二、一些人没有及时申请购屋资格通知书；三、本轮销售活动延期，一些人已购买转售组屋或选择等到12月销售活动；四、此次推出的五房式或三代同堂单位较少。

部分人或不知有HFE新要求 或未能及时申请

本轮活动起，所有人须获得购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE）才能申购。首次购屋者受邀挑选单位时若弃权，接下来一年将被视为二次购屋者。其他申请者若弃权，接下来一年不能参与销售活动。

孙燕清和麦俊荣都提到，一些人可能不知道有HFE的要求或无法及时申请到。麦俊荣也说，新抽签规定可能导致预购组屋买家过于谨慎，也排除掉不是那么认真想买房的人。

12月销售活动将在武吉班让、裕廊西、兀兰、勿洛、碧山、红山和女皇镇七个市镇推出约6000个单位。孙燕清指出，其中有成熟市镇的非黄金地段组屋，没有10年最低居住年限，一些人因此可能选择等到12月再申购。

博纳产业（Propnex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说，从近几轮销售活动看来，预购组屋的需求似乎已基本稳定，预计接下来的整体申购率将在2至3之间。