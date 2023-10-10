制定校园绿色发展蓝图呼应全国目标 中学教师获总统环境奖

新加坡面临的环境挑战环环相扣，并跨越地区、跨越世代、跨越生活中的每个领域，人们可通过创新、团结的举措和集体意志来共同应对种种的环境挑战。

尚达曼总统星期二（10月10日）首次颁发总统环境奖，他对总统环境奖得主在环境与可持续发展的贡献表示肯定，并呼吁人们共同应对环境挑战。

今年共有四个总统环境奖得主，其中一人是立才中学的生物科高级教师陈冠睿。他是首名获得总统环境奖的中学教师，以表扬他在学校与社区倡导环境可持续发展方面的卓越贡献。

陈冠睿在学校负责监督环境教育计划，并提倡各种措施，比如保护生物多样性、减少塑料用品、食品安全与资源保护等。

配合新加坡绿色发展蓝图，立才中学在2021年被指定为教育部“生态永续计划”的试点学校之一，从四大方面包括校园、课程、社区与文化，在校园打造绿色文化，并向学生推广亲生态知识。

当时，陈冠睿带领教师和学生团队，规划了校园里有关环境的措施与计划，制定“立才中学绿色发展蓝图”，使可持续发展成为校园的一个重要主题，并融入课程，成为学校文化，同时跟学校所属的社区建立联系。

陈冠睿说：“身为教育工作者，我希望我们的学校成为反映新加坡愿景的缩影，包含着国家的目标，例如新加坡绿色发展蓝图、30·30愿景、大自然中的城市计划，以及百万树木运动。”

他指出，这些目标在学校里实现，让学生们能在校园里看到与国家目标相似的地方。

让学生成长过程形成价值观和信念 影响未来选择

他说：“我们必须培养下一代的环保意识，因为学生们很快就会走出校门，为社会做出贡献，他们在成长过程中形成的价值观和信念，将影响他们未来的选择。”

另一个总统环境奖得主是吉宝企业，它将可持续发展作为公司战略核心，并通过业务运营、投资和有效的解决方案，以及跟社区建立强大而持久的伙伴关系，为环境的可持续发展奉献。

吉宝首席可持续发展官何东雁说：“吉宝企业在可持续发展方面做出许多努力，比如领导中新天津生态城、发展新加坡第一座氢发电厂、在老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目进口水力发电的电能，以及开发和运营吉宝滨海东海水淡化厂等。”

他提到，吉宝企业也成立了可持续发展和战略委员会，以及可持续发展部门，以协调和推动可持续发展工作。

吉宝企业也向合作伙伴推广环境可持续性，比如加强公园局属下的花园城市基金、新加坡环境理事会举办的绿色学园奖，并开展R.I.S.E to the Challenge活动，提高人们对海平面上升的认识。

总统环境奖是政府肯定个人及团体在环保方面的最高荣誉奖项，今年主办方收到61份提名。除了陈冠睿与吉宝企业，另外两个得主是国家环境局主席李全盛和新加坡国立大学。

颁奖晚宴采“从农场到餐桌”概念 食材来自本地四农场

为了延续可持续发展的精神，本届总统环境奖晚宴也是亮点之一，晚宴采用了“从农场到餐桌”的概念，食材来自本地四个农场。

Le Rainbow餐饮承办销售主管张文维说：“使用本地生产的农产品有品质保证，比国外进口的食材新鲜，而且卖家在本地，容易沟通。”