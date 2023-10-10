卫生部设赔付管理司加强监管 主要针对涉不当索赔医生

卫生部成立赔付管理司，以加强监管终身健保索赔，受访医生认为，这是针对少数涉及不当索赔的医生，同时也能向其他医生保证，他们不会因无心之失而被处分。

新加坡医药协会主席黄志光医生指出，提交不必要的手术索赔、美容手术索赔，或滥用外科手术列表（Table of Surgical Procedures，简称TOSP）以获得更高额索赔的医生占少数。

索赔裁决有助医生独立评估索赔适当性

他认为，卫生部成立的赔付管理司（Claims Management Office，简称CMO）可以有效地指导和规范正确的索赔行为。当中，索赔规则能使医生更清楚了解可以索赔的情况；索赔裁决则能让同行独立评估索赔的适当性。

“医药协会认为，这应该是针对少数被怀疑涉及不当索赔的医生，例如偏离多数同行（outliers）的医生。这将可向大部分有道德操守的医生保证，他们不会因无心之失受到处罚。”

新加坡IHH医疗集团代理首席执行官曹崇安医生说，医疗索赔是十分复杂的过程，一场手术一般上由多个程序组成，而每个程序都有个别的外科手术列表代码。

“医生可能对每种代码的含义有不同的理解，也不一定清楚某些代码是否重叠、是否不应同时使用。因此，医生很容易在不知情下犯错。”

安微尼亚山医院总裁蓝权明医生说：“我们将与医生密切合作，根据这套规则和指南提交索赔申请，并希望这有助于改善索赔的管理，达到保持可持续收费的目的。”

安微尼亚山医院也将继续在财务咨询过程中，向病患阐明哪一些手术可获终身健保索赔，以及可能得自付的费用，以帮助病患做出明智决定。

黄志光指出，医药协会接下来也会积极支持卫生部，例如在其月刊“SMA News”上刊登有关适当索赔行为的文章，以宣导医生正确的索赔方式。

两医学机构建议金管局对保险业者进行类似宣导

另外，为了投保人和病患的利益，医药协会建议新加坡金融管理局（MAS）对保险业者实施类似的宣导、索赔裁决和处分举措，来确保保险业者公平处理投保人的索赔。

新加坡医学专科学院（AMS） 候任院长兼副院长（行政事务）黄长彦医生也希望监管保险公司的金管局能采取积极措施，为保险公司提供指导，以防止不合理的拒赔，并且对屡次无理拒赔的保险公司采取惩罚措施。

他说：“医生可能在索赔过程中犯错，保险公司也可能错误拒绝索赔，每一方都可能犯错……错误索赔的医生和无理拒赔的保险公司，都损害公众利益。”