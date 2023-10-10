义顺工业家具公司失火 疑切割工具冒火星引发

义顺工业区一家在六楼的家具公司发生大火，疑因切割木块时冒出火星引发，加上内有一些酒精产品，以致火势迅速蔓延，幸好没有人受伤。

这起事件发生在星期二（10月10日）下午约5时15分，地点是义顺A工业园（Yishun Industrial Park A）61号的宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）轻工业大楼。

失火的是在六楼的一家家具公司。据网上资料，这家公司也提供室内设计、木工、标牌和亚克力剪裁等服务。

失火单位楼下的另一家家具公司老板方训明（53岁）受访时说，听到大楼传出警铃声时，他以为是电梯失灵了，因此没有多想，后来大楼保安上楼疏散所有人。“我还以为只是演习，结果下楼后才发现楼上冒烟，半小时后窜出火舌，还传出几次小小的爆炸声。”

方训明在这座大楼营业超过10年，第一次遇到火患。他和四名员工下楼后，发现现场约有100人疏散。

在二楼工作的印度籍客工玛尼（32岁）也说，失火单位最初只冒出浓烟，后来窜出熊熊烈火，紧接着滚滚黑烟直冲上天，玻璃窗也爆裂。

大楼里的一名王姓送货员（70岁）说，由于情况紧急，一些每天来回长堤工作的马来西亚同事来不及将护照带出来，结果都没法像往常那样下班后马上回家。

另有不少客工也因为没来得及拿房卡和钥匙，无法回宿舍休息，只好留在现场等待救援工作结束。

现场一名相信是失火单位老板的男子拒绝受访。火患可能是切割木块的工具不锋利，在切割过程中冒出火花，与木块或木屑接触后引发火患。

负责这次灭火行动的民防部队第一分区司令菲罗兹（Firoz Ramjan）现场接受《联合早报》访问时说，火患涉及两个单位，消防员用两支水枪在左侧单位灭火；由于右侧单位的温度过高，因此得出动两辆云梯消防车，从建筑外灭火。由于后来发现失火公司里有不少酒精产品，所以也进行了泡沫喷洒工作。

民防部队晚间发文说，这起火患涉及家具和酒精产品。民防部队共出动80名消防员和20辆紧急车辆，于晚上10时扑灭火势，并继续进行浇湿工作。没有人在事件中受伤，起火原因还在调查中。