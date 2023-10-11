非法来我国送餐赚1.7万元 男子罚1万元

三名外籍男子在没有工作准证下，利用他人的送餐员账号，靠送餐赚钱，其中一人八个月赚1万7000元，定罪后被判罚款1万元。另有两人因协助他们当送餐员也落网。

这三名违法的送餐员是两名马来西亚籍男子黄德川（36岁）和周顺耀（28岁），以及印度籍男子阿玛奴拉（37岁）。

借出自己的送餐员账号让他们使用的是本地人默哈莫慕宾（47岁）和永久居民周顺松（23岁）。

根据人力部所发出的文告，这五人都被控一项触犯雇用外来人力法令（Employment of Foreign Manpower Act）的罪行，并都在星期二（10日）被判刑。

调查揭露，黄德川于去年5月到今年3月之间，利用MilkRun和LiveExpress的应用程序接单当送餐员。他共完成1300个单子，赚约1万7000元。他星期二认罪后被判罚款1万元。

阿玛奴拉利用本地朋友默哈莫慕宾的FoodPanda账号，四天靠送餐赚取约540元。两人星期二认罪后，各被判罚款3800元。至于周顺耀，他是从去年12月到今年3月之间，用弟弟的Deliveroo账号送餐，赚逾2000元。兄弟俩星期二认罪后，各被判罚款5000元。

完整报道，请翻阅2023年10月11日的《新明日报》。