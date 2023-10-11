曾偷拍裙底坐牢 男子自我改造获当律师资格

曾因偷拍裙底视频被判监一个月，男子花六年时间改过自新和考获法律系文凭，大法官梅达顺认为男子已成功改造自己，不再是当年的偷拍犯，为此批准他披上律师袍执业。

大法官指出，所有的刑事处罚都有改造罪犯的作用，被惩治的罪犯会从中了解到自己所犯的罪行是错误的。申请执业的李俊铭在出狱后六年内没再犯法，大法官相信，他已从服刑的经历中吸取了教训。

李俊铭（34岁）连同另外两名准律师，上个月向高庭申请执业资格并获得批准。大法官星期一（10月9日）发出书面判词，阐明他批准申请的理由。

李俊铭于2017年5月乘搭巴士和地铁时偷拍女子的裙底视频，他隔年在国家法院认罪，被判坐牢一个月。根据李俊铭承认的案情，案发早上他乘搭巴士时被一名女乘客的外貌吸引，随后决定靠近女乘客，把手机放在袋子内偷拍对方裙底。两人在同一车站下车后前往地铁站，李俊铭在地铁车厢内又一次偷拍裙底视频，结果被另一名乘客发现。

犯案后遵从指示承认偷拍 至今维持良好记录

大法官指出，这类性罪案严重侵犯受害人，并且可能让受害人精神受创，犯案者几乎都会被视为不具备当律师的品格，但以李俊铭的情况而言，大法官认为他已成功改造自己。

首先，大法官指出，李俊铭犯案被逮着后没有反抗，他遵从地铁站工作人员的指示，在警方抵达现场后承认偷拍，这反映了李俊铭在某种程度上意识到自己的行为是错误的。

另外，李俊铭犯案至今已有相当长的一段时间，过去六年来，他维持良好记录，并在这期间顺利完成法律系学业和实习培训等。大法官认为，一个积极提升自己专业本领的人，相信也应该解决了他在品格方面的问题。曾经负责督导李俊铭的律师也认为李俊铭已改过自新。

另两名获准执业的律师是钟永廷和林双菊。钟永廷在新加坡国立大学法律系求学期间，在一篇学术文章中抄袭自己另一份论文的内容，而这么做违反了大学的抄袭条例；林双菊则在她投稿的一篇学术文章中抄袭别人的文章。大法官认为，两人粗心与不够谨慎的行为并不意味着他们不诚实，或不具备当律师所应具备的品格。（人名译音）