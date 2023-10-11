渔具箱藏龙猫试图入境新加坡 马国男子判监22周

把四只龙猫藏在渔具箱后乘搭德士入境新加坡，28岁的马来西亚籍男子在兀兰关卡遭拦截，被判入狱22周。

来自马来西亚的被告董德勇（28岁，译音）共面对八项抵触动物和飞禽法令的控状，指他在未持有执照且没有妥善运输方式的情况下，企图将四只龙猫运入新加坡。

被告星期二（10月10日）在庭上承认其中四项罪状，余项交由法官下判时纳入考量。

案情显示，2023年8月6日，被告在马来西亚新山与另外五人共乘德士入境新加坡。被告支付30元车资给司机，接着把一个渔具箱、两个宠物笼和一个行李袋放进德士后车箱。

当天早上11时许，德士抵达兀兰关卡，移民与关卡局人员进行检查时，发现渔具箱藏了四只龙猫。被告在执法人员质问时承认龙猫是他的。藏有龙猫的渔具箱只有45公分长、32公分宽和37公分高。

起获的四只龙猫过后被送往国家公园局属下的动物与兽医事务组植入微芯片、进行体检和隔离，案件也交由公园局做进一步调查。

根据评估报告，龙猫在不合适的条件下运输，例如被放置在狭小的箱子内，将使它们没有足够空间活动，不通风的环境也可能对它们造成不必要的痛苦。另外，超过27度的环境温度也可能导致龙猫死亡。

控方指出，四只龙猫目前虽然健康良好，没有传播疾病，但被告把它们放置在拥挤且不通风的箱子内长达两三个小时。控方请求法官判被告入狱24周至32周，以遏止有类似意图的人犯下相同罪行。

被告求情时说，他有六个兄弟姐妹和三个儿子，家中经济仅靠他与父亲支撑，恳请法官轻判。

法官最终判被告入狱22周。