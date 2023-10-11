李显龙总理会见柔佛苏丹 期待两地展开经济特区讨论

李显龙总理星期二（10月10日）会见柔佛苏丹和王储一家。他期待与柔佛开展设立柔佛—新加坡经济特区的讨论。

李总理和夫人何晶星期二晚上在总统府设宴，招待到访新加坡的柔佛州苏丹依布拉欣与苏丹后拉惹查丽苏菲亚，以及柔佛王储依斯迈和王储妃卡丽达。

总理星期三（11日）在脸书发贴文说，在苏丹依布拉欣的领导下，新柔关系不断深化。他说，两地已启动雄心勃勃的计划，加强贸易和互联互通，包括新柔地铁计划。李总理也期待开展关于设立柔佛—新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone）的讨论。

“柔佛是新加坡通往马来西亚的门户。我们不仅是近邻，也是由世世代代的友谊和亲情连接在一起的伙伴。”

新加坡和柔佛州计划设立经济特区，推动两地经济增长，加强经济合作和互联互通。

两国政府已成立特别工作组探讨细节，并将在来临的新马领导人非正式峰会上，向两国领导人汇报进展。非正式峰会预计最早在本月下旬举行。

李总理上个月在世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛举行时，也与柔佛苏丹和王储一家碰面。他在贴文说，他和何晶上次到访柔佛时，苏丹依布拉欣准备了他想吃的香草饭（nasi ulam）招待他们。为感谢苏丹的款待，李总理这次为他准备了咖喱螃蟹以及一些他最爱的本地佳肴。

苏丹依布拉欣星期二通过脸书贴文说，他与苏丹后在新加坡总统府受到李总理和何晶的热情招待与迎接。包括这次晚宴在内的一系列跨境活动和访问，显示两地之间深厚及温暖的特殊关系和善意的继续蓬勃发展。

苏丹依布拉欣强力主张进一步促进柔佛与新加坡之间的关系。他说，基于双方的地理关系和共同历史，新柔携手合作能够取得双赢的结果，为人民和企业带来实实在在的利益。

他相信，除了继续维持牢固的民间联系，新柔关系仍有巨大潜力能更上一层楼，造福人民。

内政部长兼律政部长尚穆根夫妇也出席了晚宴。