服役心系弱势儿童 休息时间义务补习

感激新加坡赋予的良好成长环境和教育资源,新移民丁赠栩从高中时期就开始成为义工,专门为准备参加小六会考的弱势儿童提供补习,帮助他们通过知识改变命运。

五岁时跟随母亲从中国上海来新加坡生活的丁赠栩(20岁),两年前毕业于莱佛士书院,目前正在服兵役,在此期间获得新加坡国立大学的录取通知书。

丁赠栩认为,他受益于新加坡完善的教育体系和中西交融的环境,获得全面的发展和成长,所以想要为社会贡献一分力。

“高中时期,我读了‘This Is What Inequality Looks Like’这本书,也跟随教堂的志愿团队第一次走进租赁组屋,深刻了解到新加坡弱势群体面对的挑战,更加坚定了成为一名义工的想法。”

于是,当时年满17岁,正好符合义工资格的丁赠栩加入华社自助理事会,并选择为就读于小三至小六的弱势儿童补习。“对我来说,小三至小六这一年龄段是成长的关键时期,小六会考的表现很有可能影响这些孩子未来受教育的机会。”

疫情期间每周进行三至四小时补习课

疫情期间,在种种的活动限制和准备A水准考试的压力下,丁赠栩依旧坚持每周为学生进行三至四小时的补习课。

他指出,疫情打断了这群孩子的学习和生活节奏,使他们处于比平常更迷茫和焦躁的状态中。因此,除了上课以外,他也耐心地关注孩子的情绪,确保他们有足够的安全感,以便更好地专注学习。

如今,丁赠栩成为义工已有三年,在服兵役的同时,每周牺牲休息时间来为学生上补习课。

“我曾有个成绩较差的学生,我很担心他考不上中学,但是后来他感受到了我的用心,尽力配合我去学习,最终成功升上中学。当他的父母来感激我时,我觉得坚持和付出都是有意义的。”