调查：逾八成本地雇员 期待灵活工作安排

冠病疫情改变职场工作形态，一项跨国调查显示，超过八成本地雇员希望公司能落实某种形式的灵活工作安排，他们也更看重雇主能否给予心理健康支援。

大华银行发布的“亚细安消费者情绪调查”（ASEAN Consumer Sentiment Study）数据显示，近半本地雇员已全天候返回办公室上班，仅有7%受访者仍可完全居家工作，另外45%的工作模式属于混合办公或公司允许灵活安排。

这项今年6月进行的调查，线上访问3400名来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南的消费者。受访的1000名本地消费者中，836人有工作，高达85%的人希望，公司能落实某种形式的灵活工作安排，包括让他们居家办公（21%）、混合办公（39%）及灵活安排（25%），仅有16%的人愿意全天候回公司上班。

受访者的年龄介于18岁至65岁，分为Z世代（18岁至24岁） 、Y世代（25岁至40岁）、X世代（41岁至56岁）及婴儿潮一代（57岁至65岁）。

约七成上班族满意 心理健康支援仍有进步空间

约七成的受访本地上班族，满意雇主提供的心理健康支援，但与本区域高达81%的雇员满意程度相比，本地雇主在这方面仍有很大的进步空间。

若以年龄层来看，已在职场多年的X世代，有38%不满雇主给予的心理健康支援；Y世代及月收入介于6000元至1万元的群体，则相对满意雇主提供的支援，比率达74%。

询及希望看到雇主提供什么样的心理健康或相关福利支援，本地雇员倾向于有灵活工作时间（59%）、将未使用的年假折现（37%）、进修假（sabbatical leave，31%）、心理健康日（30%）和灵活工作量选项（29%）。

人力资源公司仁立国际执行董事梁昌国星期三（10月11日）受访时指出，年轻雇员更倾向于居家办公或混合办公模式，那些调整组织政策和在雇佣上保持灵活的企业，有望在激烈的人才争夺战上，脱颖而出。

至于仅有不到一成企业允许员工完全居家办公，梁昌国指雇主的考量，主要围绕在生产力、协作效率和企业文化上。 由于缺乏受控的办公环境，一些雇主担忧雇员的生产力和敬业程度可能下降。也有人认为，若雇员没有一起上班，那么团队合作、创新和凝聚力将面临挑战，因此商界领袖对是否要永久实施居家办公，犹豫不决。

“说白了，一些雇主仍希望在办公室看到人，这是可以理解的。”

在全球雇用超过3万1000人、本地雇员逾1万人的大华银行集团人力资源主管唐自强告诉《联合早报》，大华银行全力支持灵活工作制，并自2022年起实施每周两天远程办公。这项措施不影响生产力且成功提高员工的士气和忠诚度。

“更重要的是，员工对这种安排带来的工作与生活平衡表示赞赏，这让他们有时间和空间，处理个人事务和追求。”