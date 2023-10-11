52所学校年底换校长 15人首次擢升

52所学校将在年底迎新校长，当中包括华侨中学、莱佛士书院、南洋初级学院、爱同学校、崇福学校等。

教育部星期三（10月11日）发出常年公布的校长委任和调任名单。26所小学、21所中学和五所初级学院及直通车学校将有新任校长，其中15人首次擢升校长。

华侨中学现任校长彭俊豪（47岁）将接替刘俊铭（49岁），领导南洋初级学院。领导南初七年的刘俊铭将调任维多利亚学校校长。现为育德中学（Edgefield Secondary）校长的李白彬（45岁）将回母校华中服务。他是华文教师出身，先后担任过南华中学副校长、教育部母语处副司长。

彭俊豪接受《联合早报》访问时说，他感恩过去六年来有机会在母校开展许多有意义的项目，筹办2019年华中百年校庆和活动，例如：设立收藏本地先驱画家作品的国专百年同心艺术馆、百年讲堂系列等。能与同事并肩作战，继续创新与突破，为学生推出人工智能教育学习等新项目，他感谢各方的支持。

谈到新职务，他透露南初是他踏入教育事业的起点，初执教鞭时在南初教语特学生。“南初算是孕育我的地方，能回到那里服务是难得的缘分。历届校长都为南初打下很好的基础，我接下来要深入了解学校的特色，在基础上加以发展。”

现任校长刘俊铭难忘师生上下一心的团结，使南初有不错的发展。他有幸在掌校期间见证“中正人”塑像在校园树立、成立中正人奖学金，以及拉近与中正总校、中正义顺两校的联系，为此他感谢董事会多年来的支持。

中正中学（总校）、中正中学（义顺）和南初，是中正中学有限公司属下的三所学校，由同样的董事会管理。三校如今各有一座“中正人”塑像，象征三校同属中正大家庭。

对于下来调任维多利亚学校，刘俊铭对于能领导这所有140多年历史的“百年老校”，继续推行直通车计划和O水准课程“双轨教育”模式，感到荣幸及期待。

育德中学校长李白彬将调任华侨中学校长，他感谢有机会回母校服务。（受访者提供）

校友回母校掌校

华中校友李白彬有近20年的教育经验，欣慰有机会回到母校服务。他说：“我会继续在历任校长建立的基础上，推广双语双文化，发扬陈嘉庚精神。”

他自2016年底担任育德中学校长。他感谢有机会在掌校时试行全面科目编班，让学生不受源流局限，发挥所长。育德是首几所试行科目编班的“先锋”。

教育部教育科技司统筹司长罗洪恩将领导莱佛士书院，他也是莱院校友。（莱佛士书院提供）

工艺源流专校裕峰中学（Crest Secondary）创任校长、现为莱佛士书院校长的杨国平（52岁）将回教育部担任教育领导与卓越治校处司长。校长职务将由教育科技司统筹司长罗洪恩（48岁）接替，他也是莱院和莱佛士初院（莱院实行直通车前）校友，领导教育科技司前是立才中学（Commonwealth Secondary）校长。

罗洪恩受访时说：“莱院教师启发我对文学的热爱，也促使我成为一名教师，能回到培育我的母校服务，我感到荣幸。一些曾教导我的老师还在莱院，期待与他们共事。我会在杨校长建立的基础上，确保莱院继续开放给不同背景的学生。”

莱佛士女中校长哈斯琳达也将调任教育部总部，校群督导林凤萍（57岁）将接棒领导莱中。自2018年领导圣公会中学的辜泽鸿则接任英华中学（巴克路）校长，光洋中学校长林福泉接替他的职务。

教育部指出，定期委任和轮换校长可为各校带来新观点，让资深校长分享最佳作业方式。教育部将在12月28日举行校长委任仪式。