时隔11年 新加坡机动化军车重返澳洲参与实弹演习

面对分散在大片林地间的敌军，我方陆军地面战队和机动化军车部队兵分两路，与空军人员联合夹击。在声声炮响下，攻破敌军目标。

新加坡武装部队正在澳大利亚昆士兰州肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行常年袋鼠演习，今年的一大亮点是机动化营队（Motorized Battalion）多年来首次参与实弹演习。

泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车作战时可载送士兵，也能对敌军发动攻击。（唐家鸿摄）

机动化营队操作的军车与坦克等功能相似，最明显的差别是轮子机制的不同。坦克等机械化军车使用循环履带行走，机动化军车则是依靠轮子跑动，如同在公路上行驶的一般车辆。

在肖尔沃特湾的演习中，坦克等已是常客，但机动化军车上一次亮相还是2012年，当时也只是进行了小规模的演练。基于演习整体训练规划考量和冠病疫情等因素，机动化军车迟迟没有机会再展露拳脚。

时隔11年重返袋鼠演习，机动化营队可说是全面上阵，350多辆泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车和备莱斯（Belrex）防护战斗支援车等机动化军车，展开各项训练和演习。

星期三（10月11日）的联合演习模拟实战情况，武装部队在林地与敌军作战。面对可能潜伏在各个角落的敌军，泰莱斯小队打头阵探测敌情，并把地面部队运送到战略地点。

在地面突击队及前线攻击指挥队（STORM）等人员就位后，指挥官会根据实地情报和空中无人机侦察所得作出判断，为准备就绪的备莱斯车队，以及F-16D+型战斗机和阿帕奇直升机提供射击目标。

随军采访的记者在距离射击目标两公里的位置观察演习，只见在备莱斯上的士兵操控迫击炮（Mortar）对准目标，跟着“砰”巨响，一个炮弹射出去，远处山丘上的目标冒出弹烟。在空中的阿帕奇直升机飞了过去，对着目标射出一连串的炮弹。

泰莱斯和备莱斯军车在这次演习中共发射超过100轮炮弹。空军方面，除了阿帕奇射击实弹外，F-16D+型战斗机发射照明弹，揭露地面敌军的威胁。

士兵掌握基本作战能力 确保实弹演习安全

袋鼠演习第二训练期指挥官范文普上校说，参演部队会循序渐进地展开实弹演习，让士兵先掌握基本作战实力和配合能力。“实弹演习有一定的风险，但我们能通过训练机制，确保演习以非常谨慎安全的方式进行。“

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈在实弹演习当天乘坐契努克直升机到场参观，他也乘坐泰莱斯，体验这类步兵战斗车。其间，他也与士兵交谈，了解他们参与演习的经验。

扎吉哈说，新澳两国过去33年大力合作发展肖尔沃特湾训练区，新一阶段的扩展工作会按计划于明年完成，为武装部队提供更大规模和真实的训练场地。