3D新软件结合四类数据 让公众实时掌握城市动态

本地哪条地铁线最繁忙？哪个地区能耗或碳排放量最高？哪个角落最适合开辟新公园？未来，不论是对我国城市生态感到好奇的公众，或是从事城市规划和建筑设计的专业人员，都可利用一套结合3D等新颖技术的软件，实时掌握新加坡的城市发展动态。

美国基础建设工程软件公司Bentley Systems，星期三（10月11日）在滨海湾金沙会展中心发布旗下最新数据软件Bentley Systems iLab。这套软件收集能源、水、交通和建筑这四大领域的相关数据，让使用者探索新加坡的城市景观。

负责开发这套软件的Bentley Systems数码主任德姆恰克（Greg Demchak）受访时说，在新加坡，并非所有数据都是公开的，“有些数据你无法直接获取，现在我们把大家好奇或需要的数据，结合在一个平台上，让有兴趣的公众和企业可以自由使用。”

以西部的盛裕园区（Surbana Jurong Campus）为例，使用者可以通过软件了解区内建筑物的实时太阳能板数据，如温度、电压与效能，方便技术团队参考，安排和进行维修工作。

德姆恰克也指出，使用者可以从立体图形看见哪片土地用作商业、公园、零售或住宅用途，进而分析哪个地区的公园数量较少、哪些地区需要更多绿化，让城市规划师一目了然。

Bentley Systems iLab由八名工程师耗时一个月完成开发，数据源自新加坡公用事业局、陆路交通管理局和公共交通业者SMRT等机构。