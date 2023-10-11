加冷一单位逾130万元成交 刷新中央区以外四房式转售价

开窗即可俯瞰体育城及加冷河景色，加冷地铁站附近一个四房式组屋单位近日以逾130万元转手。

若不包括6月以150万元成交、由两个三房式单位打通的茂源台（Moh Guan Terrace）第50座组屋的“霸级”四房式单位，这宗交易已刷新中央区以外四房式组屋的转售纪录。

受访分析师指出，除了位置理想、不受黄金地段模式限制之外，当局不在成熟区供应新的五房式单位，也间接推高了成熟区四房式组屋的转售价。

文庆路上段第8B座组屋28楼的一个四房式单位，本月以130万零888元转手。这个单位的剩余屋契还有92年零8个月，面积为98平方米。

在这宗交易中代表卖方的合登亚洲房产经纪席尔瓦（Martin Silva）告诉《联合早报》，最初卖方要价138万8888元，单位在挂上网约三个半月后成交，期间平均每周有两组人看房。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德受访时说：“这个四房式单位不受黄金地段模式（简称PLH）限制的影响，为新屋主的投资提供了灵活性。”

他也提到，这个单位的地点非常理想，不仅可步行至加冷地铁站，且靠近中央商业区，距离另一中心巴耶利峇也仅两个地铁站之遥，而且旁边就是加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）。

大亨房地产（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣则指出，当局不在成熟区推出新的五房式单位，对于让国人更能负担得起组屋价格、避免更多“百万组屋”的出现，帮助并不大。

他解释，如果想买五房式组屋，除了买非成熟区预购组屋，就只能在转售市场寻找成熟区的五房式单位，所以五房式单位更容易以至少百万元转手。而同样有三间卧室的四房式和五房式单位，均被视为较大的单位，因此在五房式单位供应减少时，四房式的转售价也会在一定程度上被推高。

麦俊荣以本月预购组屋销售活动为例说，房型越大，申购的人数就越多。“不论是首次还是二次购屋者，每个人都想要更大的房子。”

他预测，同一地段在黄金地段模式下推出的预购组屋单位，在14、15年后进入转售市场时，也很可能以至少百万元转手，“就像现在已经很难找到3元以下的海南鸡饭那样”。

文庆路上段的这个单位所属的Kallang Trivista组屋区共有808个单位，于2021年达到最低居住年限（MOP）。根据此前报道，其中有504户原本住在梧槽坊组屋的居民，因受南北高速公路工程影响，在组屋2011年底被征用后，搬来此处。