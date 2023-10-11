若调查八周内未完成 控方准备就两控状让苏海金认罪

涉28亿元洗钱案的被告苏海金的案件星期三（10月11日）进行审前会议，若调查未能在八个星期内完成，控方到时候准备就现有两项控状，让苏海金决定认罪或抗辩。

苏海金（40岁）面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款。

案件星期三进行审前会议后，法庭系统的记录显示，若控方在审前会议后的八个星期内未能完成调查，将准备就目前的两项控状，让被告决定认罪或抗辩。

苏海金通过辩方律师 申请归还与犯罪无关银行户头或资产

另外，苏海金通过辩方律师申请归还与犯罪无关的银行户头或资产，已为此写信给商业事务局。由于辩方并未向法庭提出申请，这一要求将交由商业事务局和控方给予辩方答复。

对于因调查被起获的文件和电子设备，若已完成检测和分析，控方或需考虑归还给辩方，法庭将在下一次审前会议就此聆听控方陈词。至于仍在分析阶段的设备，则保持现状。

控方早前在案件过堂时指出，当局从苏海金处起获38个电子设备，需要时间进行调查。

案件展期至12月8日进行第二次审前会议。

苏海金的案件上次在9月13日过堂，由于苏海金拥有五本不同国家的护照，在国外还拥有雄厚资产，有很高的潜逃风险，法官批准控方让被告不准保释候审的申请。

庭上早前揭露，苏海金被警方起获的资产共约1亿7000万元，在海外也有约1972万元的资产，其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。

法官早前也批准控方对其他被告王宝森（31岁）、苏宝林（41岁）和王水明（42岁）的还押候审申请。不过，根据法庭系统的记录，苏宝林或将在11月15日案件过堂时，再次针对保释提出申请。

另外六名被告陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）的无保释申请则展期至10月18日决定。