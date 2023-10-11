促终身学习 新工大毕业生每五年可报免费课程

从明年4月1日起，新加坡理工大学毕业生可在新计划下，免费报读大学为他们开设的延续教育与培训课程，提升自身技能。

新工大校长蔡其昌教授星期三（10月11日）在本年度毕业典礼上，宣布推出“学无止境”（Learn for Life）倡议，让所有新工大毕业生，每五年可免费报读一门学校开设的延续教育与培训（Continuing Education and Training）课程，学习并提升新兴科技、商务或环保领域的技能。

新工大2009年成立，至今校友多达1万8000人，今年共有超过2200名学生毕业。

蔡其昌说，为了满足行业和校友在职业生涯不同阶段的技能需求，灵活应对职场的快速变化，学校支持学生追求终身学习。“为了帮助校友，鼓励技能提升，我们还为所有重回校园修读研究生学位的新工大校友，简化入学流程。”

从2024学年起 设保健科学硕士学位

此外，为了应对新加坡人口老龄化，以及医疗保健领域的发展，新工大和新加坡保健服务集团及国立健保集团合作，从2024学年起，开设保健科学硕士学位。

医疗保健领域专业人才可通过这个硕士课程，修读保健科学的成人和老年康复、肌肉骨骼物理治疗、器官移植护理、康复护理和医学超声检查硕士文凭。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期三出席新工大毕业典礼，她在致辞中鼓励毕业生与时俱进、保持自身竞争力，并激励身边的人，各尽所能为社会做出贡献。

47岁的佘国强今年从新工大毕业。佘国强是工艺教育东区学院工读专业文凭课程（Work-Study Diploma）的一名教师，在本科毕业18年后，他决定重返校园，取得电气与电子工程硕士学位。

佘国强说：“政府鼓励我们终身学习，我们也常常鼓励学生不断进步。我希望为学生树立好榜样。”

佘国强对环境和可持续发展领域很有热忱，他希望能通过学校新推出的延续教育与培训项目继续提升专业技能。

两荣誉学士学位一硕士学位迎首批毕业生

今年新工大的数码传播和一体化媒体荣誉学士学位、饮食与营养荣誉学士学位和机械工程硕士学位迎来首批毕业生。

数码传播和一体化媒体荣誉学士学位的毕业生潘彦而（21岁）说，这个专业具有深度和广度，培养了她在数码营销、多媒体制作和传媒理论等多方面的专业技能。

潘彦而是数码传播和一体化媒体荣誉学士学位的毕业生之一。（特约陈福洲摄）

潘彦而说：“新工大的学习生涯不仅让我收获丰富的知识，掌握媒体行业需要的技术，而且培养了我的韧性、时间管理、批判性思维等软技能，这在当今充满变化的环境中是非常宝贵的。我也很感谢学校鼓励我们终身学习，媒体行业发展很快，我一定还会回来学校进修如人工智能等专业知识的。”