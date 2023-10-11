2030年前须落实过渡标准 客工宿舍须加强卫生防疫

本地约1000处现有客工专用宿舍和工厂改建宿舍，须在2030年前满足人力部的新过渡标准，从而提升卫生水平和防疫能力。这些过渡标准包括每个房间最多只能住12人，而且须附带厕所。新过渡标准也是为了在2040年前全面落实更严格的新宿舍标准做好准备。

人力部星期三（10月11日）推出客工宿舍过渡计划（Dormitory Transition Scheme，简称DTS），在2030年前协助1000处现有客工宿舍转型，以加强宿舍抵抗病毒传播的能力，来应对未来疾病的暴发。这些客工宿舍一共有约23万5000个床位。

政府是在2021年9月18日推出新的客工宿舍标准（New Dormitory Standards），规定所有新建的客工宿舍都须遵守新标准。到2040年，现有客工宿舍也须全面落实新标准。约200处租约在2033年前到期的宿舍与临时客工宿舍可以豁免。有意延长租约的业者则须满足新宿舍标准。

过渡标准和新标准都限制每个房间的居住人数，也规定房间须附带厕所，差别在于是否强制规定床位之间的距离至少有一米，以及每名客工不包括共用设施的生活空间大小。无论是过渡标准或新标准，业者都须为每1000名客工准备10张隔离床，疫情期间则可增至15张。

人力部在过渡期不会要求业者落实提供无线网络、重新设计排水系统以支持污水检测等新宿舍标准。当局解释这是因为宿舍过渡计划更关注的是防疫相关标准。

过渡标准包含新宿舍标准中防疫要求

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生说：“过渡标准包含新宿舍标准中的防疫要求，虽然政府通常不会对现有建筑和基础设施制定新标准和要求，但我们这次会这么做，因为对公共健康，以及对客工和社区都有重大好处。这些都是我们从冠病疫情中吸取的重要教训。”

他也认为，在2030年前落实过渡目标不算太久，因为改变硬体设施需要时间规划、重新设计和招标，也必须确保床位供应不受影响，平衡双方的需求，因此是合理的时间表。

人力部也指出，当局在制定过渡标准和时间表时已考虑到雇主、宿舍业者和非政府组织的反馈，包括会出于公共卫生原因而尽快落实过渡标准。因宿舍床位短缺，为尽量减少对床位供应的影响，当局会从2025年起通知客工宿舍业者可以提出改建申请，以便业者能错开时间，按标准规定改建宿舍。

大多数客工宿舍将在2027年至2030年间落实过渡标准，少数被评为公共卫生风险较高的大型宿舍则会提前落实。当局鼓励业者尽早将计划告知雇主及住宿的客工，让受影响的雇主为客工提前作出安排。

由于过渡计划能为新加坡提供更全面的的公共卫生保障，因此人力部也正在考虑为业者提供资助，在现有宿舍为满足新标准进行改建时，协助业者承担部分成本，更多细节将在日后公布。