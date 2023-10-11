北部居民放松身心好去处 义顺三巴旺康疗花园开幕

义顺池塘公园和三巴旺公园增设康疗花园，为北部居民提供复健和放松身心的好去处。

国家公园局在义顺池塘公园、三巴旺公园和淡滨尼的太阳广场公园（Sun Plaza Park）打造的三个康疗花园，星期三（10月11日）正式开幕。

义顺和三巴旺的康疗花园，是北部地区的首两个。

其中，义顺池塘公园的康疗花园占地1900平方米，与附近的邱德拔医院直线距离仅约300米。

国家公园局在这个康疗花园设计招标前，听取了邱德拔医院复健服务中心的意见，改良园内健身设施设计，将康疗园艺与复健医学相结合。譬如，供轮椅通行的运动桥、锻炼力量和活动能力的土墩疗法（mound therapy）梯级、用于改善下半身力量的座椅，以及可让使用者自行决定难易度的健身角落。

邱德拔医院复健服务中心高级物理治疗师賈茲明受访时说，目前院方主要鼓励门诊患者和已出院的复健患者到义顺池塘公园的康疗花园走走看看，也将与相关机构探讨，在明年世界肥胖日期间，在这里举办社区行走（community ambulation）活动。

三巴旺公园的康疗花园则设有“森林教室”，让小朋友身处大自然，更好地理解生物多样性和环境保护等课题。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期三在脸书贴文说，这些康疗花园是具包容性的绿色空间，适合年长者、门诊病人和特需儿童在内的所有人。她鼓励民众到康疗花园走走看看。

国家公园局企业策略与规划处高级署长蔡艳玲答复《联合早报》询问时指出，该局基于与增强心理健康相关的循证设计原则（evidence-based design principle）而开辟康疗花园。在设计园艺园林（HortPark）里的第一个康疗花园时，公园局已与包括国大杨潞龄医学院心理医学系高级顾问医生柯以煜教授在内的专家合作。

蔡艳玲说，公园局也积极与医疗机构、社区关怀机构以及相关合作伙伴接触，获取它们对于发展其他康疗花园的反馈。除了开辟康疗花园，公园局还曾与心理卫生学院等机构合作，在合适的地点设立“园艺节点”（horticulture node）。

记者星期三下午再次来到义顺池塘公园。竞走路过康疗花园的义顺居民许忠贤（73岁，退休）从记者口中才得知这里已开辟为康疗花园，并表示自己今后会常来。“当局可以在更多醒目位置鼓励公众进来走走，不然其实路过时很容易就错过了。”

本地目前有13个康疗花园。当局希望最迟在2030年，共建好30个康疗花园。接下来将开放的两个康疗花园位于榜鹅公园和西海岸公园。