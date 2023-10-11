宿舍业者乐观看待过渡计划时间表 但忧改建费高床位减

宿舍业者对政府制定的过渡计划有较宽松的时间表感到欣慰，但也担心现有宿舍结构的限制，会使改建费用过高和改建后床位减少，因此期盼政府提供资助。

人力部星期三（10月11日）推出客工宿舍过渡计划，在2030年之前协助1000处现有客工宿舍转型。新加坡宿舍协会第二副会长，RT集团商业总监胡家洺在记者会上指出，协会很高兴政府在制定过渡计划时考虑到宿舍经营者的利益，确保客工床位的供需受到最小程度的干扰。虽然有不少雇主不了解为何要提高客工宿舍的基础设施水平，但经过反复解释后，大部分雇主已接受计划。

针对雇主担心的成本问题和住客率，宿舍协会将与政府协商，并给予需要更多援助的业者帮助。

胜捷企业（Centurion）发文告，指旗下五家西雅（Westlite）客工宿舍已满足部分的过渡标准，只须进行一些如调整房间和设置隔离设施的装修工程。

文告说：“集团已制定计划局部重新发展卓源和万礼的西雅宿舍，通过建造新楼和符合新宿舍标准的单位来增加床位。集团两个项目的重建计划已获相关单位的临时许可，预计在2027年渡期前完工交付，让集团能在不影响减少床位数量和影响床位供应的情况下，开展宿舍其他部分的装修。”

Unison Construction董事吴武贵指出，公司自标准在2021年推出以来就已开始着手准备，可能会在2027年到2028年期间，客工宿舍营业执照到期之际开始规划和装修。

但他指出，公司没有办法确保每个房间自带卫浴设施，因此可能须向人力部申请，允许宿舍的每个楼层设公用的卫浴设施。由于卫浴空间必须加大，公司能提供的总床位数料会减少。

建筑公司D Wall业务发展总监吴政知对人力部提供较为宽松的时间表感到欣慰，这让他们能逐步对宿舍进行的装修，并在期间将住户迁移至其他宿舍以减少影响。但他担心宿舍现有结构以及电气限制，可能造成宿舍要减少床位才能满足标准.

他说：“我们希望人力部注意上述事项，并考虑为经营宿舍的业者提供财政支持，因为进行装修和装修后可能要找更多的宿舍来安置客工，或会导致成本增加。”