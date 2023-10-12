公益金和总统挑战获逾38万元可疑捐款

慈善组织公益金和总统挑战已查明接获超过38万元的可疑善款，捐款者与本地最大宗洗黑钱案的数名被告同名。

公益金（Community Chest）董事总监梁凤霞答复《联合早报》询问时说，公益金已查明接获的3万元的捐款，署名与28亿洗钱案的被告同名。公益金已经报警，并提交了可疑交易报告。

梁凤霞说：“那些已支付给受益机构的款项不会受到影响。我们正与慈善总监密切合作，以确定该如何处理这些捐款。”

公益金成立于1983年，代表国家福利理事会联系社区各界及展开筹款项目，迄今资助逾100个慈善机构的200多个关键服务项目，援助对象包括特需孩童、边缘青少年、体障人士、精神病患者，以及年长者及看护者等。

总统挑战（President’s Challenge）发言人受询时则说，已查明接获的超过35万元的捐款，署名与洗钱案被告同名。

发言人也说，总统挑战已就此报警并提交了可疑交易报告，已支付的善款不受影响，同时将与慈善总监合作，商讨如何处置捐款。

不过，公益金和总统挑战都没有证实，洗钱案的10名嫌犯是否曾涉及捐款。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明本月3日在国会回应议员提问时说，数名被告曾在本地捐款，一些慈善团体已自行将捐款暂时搁置，也有机构已报警，并计划将款项交给警方。

杨莉明说：“慈善总监接下来将发公告，鼓励所有慈善机构审查捐款记录，以确定是否收到涉案被告或相关公司的捐款，并提交可疑交易报告。”

《联合早报》早前独家报道，善济医社网站的一篇报道曾答谢三对夫妇各捐10万元给慈善机构，内容提及“特别感谢苏海金伍琴夫妇一家，苏宝林马宁夫妇一家，张瑞金林宝英夫妇一家”。

总统挑战8月23日答复时透露，善济医社自2018年起捐款给总统挑战，而善济医社在2020年收到三张各志银10万元支票，署名与三名涉洗钱案的嫌犯同名。

这三张支票随后转交给总统挑战，并已于2021年6月分发给受益机构。发言人强调，总统挑战与涉案人没有直接关系，也没有再收到他们的捐款。

这起本地最大宗的洗黑钱案，涉案款项从原先的10亿元增至28亿元，警方至今已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，并扣押银行户头里超过14亿5000万元存款等。

除了被控的10人，目前还有多人正协助调查，包括企业服务提供商、房地产经纪和金融机构等，当局也通缉数名身在国外的嫌犯。