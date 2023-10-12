14岁学生计时赛后送院不治 体校将调查和检讨安全程序

新加坡体育学校的一名学生运动员参加体能计时赛后感到不适，送往医院约一周后不治。校方表示将详细调查事件，并彻底检讨安全程序。

体校回复《联合早报》询问时证实，学校的一名学生运动员于星期三（10月11日）去世。据《海峡时报》报道，过世的学生运动员是一名14岁的中二男生。

体校校长王钦顺在声明中说，一名就读于该校羽毛球学院的学生运动员在10月5日完成400米体能计时赛（fitness time trial）后，因感到不适，被送往医院接受治疗。他随后于星期三去世。



王钦顺说：“我们将对事件进行详细调查，也会彻底检讨我们的安全程序，并随时向家长通报最新情况。由于调查仍在进行，我们目前还无法提供进一步的详细信息。”

他说，学校对这名学生的离世感到悲痛，并向他的家人和亲友表示深切的哀悼。学校一直支持这名学生的家人，并会继续这么做。在此困难时期，学校辅导员和职员也一直在为受影响的学生运动员、教练和职员提供支持。体校首要关注的还是学生的福祉。

“我们寻求公众的理解，在这个悲伤的时刻给予家人隐私。”

学校也在星期三将校方的脸书页面和带有学校标志的封面照片换成黑白色。

体校自2004年创办以来，培养了我国不少运动健将，包括短跑女将珊蒂、羽毛球健将骆建佑，并在近年的赛事中获得亮眼的成绩。