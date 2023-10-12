同芳香疗法结缘 精油相伴随行25年

朋友们和郑胜中约好在外头碰面，通常都会看见他身边有两三个手提收纳盒，随身带着六七十瓶精油。

47岁的郑胜中是一名芳香疗法培训导师，精油是他不可或缺的工具，不论是培训芳疗师或是为客户提供芳疗建议，精油随时随地都得派上用场。

即使不是工作日，他出门时也会带着两小瓶精油，一瓶是有杀菌和消毒功效的薰衣草精油，可用在小伤口上，另一瓶则是为了预防冠病和感冒病毒，自己调配的混合精油。

精油原非他熟悉的事物，没想过会以此为工作。像薰衣草有不同品种，Lavandula angustifolia的精油有安抚精神及助眠的功效，但若错用Lavandula latifolia的精油，就同周公无缘了，这些都是他后来才搞懂的。

郑胜中当年国民服役快退伍时，还没找到未来方向，只知道自己对教育与培训类工作有兴趣。他因机缘巧合认识了一名在本地进行培训的英国芳疗专家，从此和芳香疗法及精油结下不解之缘，一转眼就25年。

积极推广芳香疗法 成为首名非常驻英国的亚洲人IFA董事

在考取国际芳香治疗师学会（International Federation of Aromatherapists，简称IFA）的证照后，他继续精进技术，并深入研究精油，逐渐走上培训新人的道路，还成为IFA的考官。

除了培训新人，郑胜中（左）还担任国际芳香治疗师学会的考官。图中为他在检查考生调配的精油。（受访者提供）

此外，郑胜中也为酒店和水疗业者提供咨询服务，协助他们设计芳疗服务设施，客户主要来自日本和越南。他还积极推广芳香疗法，经常飞到不同城市参加展览会。

今年5月，郑胜中获委任为IFA的董事之一。对于能成为第一名非常驻英国的亚洲人IFA董事，他除了感恩，也觉得很自豪，因为这是对他专业能力的认可。

“这份工作带来很大的满足感，不但让更多人认识以自然的芳香疗法来促进健康，我还有机会协助培训已有基础知识的按摩师，提升他们的芳香疗法技能，让他们提高收入、改善生活。”