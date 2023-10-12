不满不获保释 王水明再申请推翻庭令被高庭驳回

10名涉及28亿元洗钱案的被告自面控后都无法获得保释，被告之一的王水明再次向高庭申请推翻现有无保释庭令，同样被驳回。庭上也揭露，王水明准备对洗黑钱控状进行抗辩。

高庭法官洪承利星期四（10月12日）听了控辩双方陈词后裁定，法庭谕令王水明（42岁）不准保释候审的决定，没有对他造成不公平。

王水明面对一项伪造文件控状，以及四项涉及242万元赃款的洗黑钱控状。他打算对这些控状进行抗辩。（档案照片）

被捕后大量加密货币被人转移 法官：显示或有潜逃人脉与资金

尽管王水明坚称自己没有潜逃风险，但法官并不同意，且指王水明与家人是在2019年才移居新加坡，他既不是新加坡公民也非永久居民，并且持有多国护照和在海外有大量资产等。同时，当局发现，在王水明被捕后，属于他的大量加密货币被人转移，这反映王水明或可轻易得到协助他潜逃的人脉与资金。

法官也提醒王水明，除非情况有变数或出现任何新信息，他不应在没有充分理据的情况下，一而再向法庭提出同样申请。王水明是10名被告当中，至今针对无保释庭令“上诉”至高庭的唯一一人。随着王水明这次的保释申请又被驳回，他将继续还押监狱候审，他的洗黑钱案将在10月27日进行审前会议。

这起在8月16日爆出的案件，是本地历来规模最大的洗黑钱案，涉案款项至今已达28亿元。同天晚上，共10名被告被控上法庭，有着土耳其国籍的王水明（42岁）是其中一人，他也是遭起获最多资产的被告之一。

王水明面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。

王水明与其他被告面控后，控方援引刑事诉讼法第238（3）节条文，申请将所有被告继续还押中央警署协助调查。因不满国家法院还押被告的裁决，王水明通过提出刑事检讨的方式，向高庭申请推翻庭令但被驳回。刑事检讨指的是，申请检讨国家法院在审理刑事案件过程中所发出的指示或庭令。

上个月29日，控方以王水明在海外有3550万元资产、和妻儿都持有土耳其、中国和瓦努阿图的护照，以及与三名在逃嫌犯有联系等理由，向国家法院申请不让保释，而是还押监狱候审（no bail order），获得法官批准。

王水明代表律师建议戴电子追踪器和闭路电视全天候监控

王水明不满庭令，星期四通过德尊律师事务所律师黄庆健向高庭提出刑事检讨，要求撤销国家法院发出的还押庭令。黄庆健指出，除了控方的凭空指控，没有任何具体证据指向王水明有弃保潜逃，或不打算出庭面审的风险；事实上，王水明已准备对他所面对的控状抗辩。

黄庆健建议，当局可安排王水明在保释期间戴上电子追踪器，同时设置闭路电视系统对他做全天候的监控，如此一来可消除当局担心王水明潜逃的疑虑。他强调，法庭在决定是否批准一名被告保释时，应在确保被告出庭面审与假定他无罪和有权享有自由之间取得平衡。

控方则驳斥，若王水明被判洗黑钱罪名成立，他料将面对相当长的监刑，而这足以促使他想要潜逃。控方也指出，过去曾发生过被告为了潜逃而试图破坏电子追踪器的例子。如果允许被告保释在外，可能存在他尝试毁坏证据或与其他人串供的风险。早前过堂聆讯揭露，王水明除了与另两名被告苏宝林和苏海金有密切联系以外，还与三名在逃嫌犯有关联，其中一人是他的亲兄弟王水挺，另一人则是他的亲戚。

法官同意控方的立场并指出，尽管控方未提供与王水明有关联的所有嫌犯名字，但法官认为这是因为调查工作仍在进行中，控方须对一些信息保密的做法是合理的。