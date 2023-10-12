全球景点可持续指数排名 新加坡列全球17亚太第二

新加坡在全球景点可持续指数榜上排第17，与第14的韩国高阳市成为前20名中仅有的亚太景点。

根据最新公布的全球景点可持续指数（Global Destination Sustainability Index）报告，排前五名的都是北欧城市，依序是瑞典的哥德堡、挪威的奥斯陆、丹麦的哥本哈根、芬兰的赫尔辛基，以及挪威的卑尔根。在首20个景点中，除了新加坡、高阳，以及排第16的米德法特（摩洛哥）之外，其余都在欧洲，又以北欧居多。

这是新加坡第二次列入此榜。去年，新加坡获得71.14分，名列第35。今年，新加坡总积分提高到81.83，蹿升了18个名次；排第一的哥德堡得分94.64。

这个指数是全球备受公认的可持续景点标准评估。它衡量了各个地点的社会和环境状况，同时对这些地方做为会议、活动和商务旅游目的地的可持续性战略和表现，进行了标准评估。

2023年全球景点可持续指数排名，前五都在北欧，依序是瑞典的哥德堡、挪威的奥斯陆、丹麦的哥本哈根、芬兰的赫尔辛基和挪威的卑尔根。在前20景点中，除了第17的新加坡、第14的韩国高阳，以及第16的摩洛哥的米德法特，其余都在欧洲，又以北欧居多。

新加坡旅游局星期三（10月11日）晚在职场社交平台领英（Linkedin）分享这个最新排名。旅游局政策规划司助理局长与首席永续发展官黄慧凤指出，在全球景点可持续指数中，新加坡在亚太地区排第二、全球列第17，这对新加坡而言是一项显著成就。

较早前，新加坡也获得全球可持续旅游业理事会（Global Sustainable Tourism Council，简称GSTC）的可持续性目的地标准认证。黄慧凤认为，这些成绩也反映了新加坡要成为领先的可持续城市的决心。

“新加坡旅游局将持续与旅游业相关方密切合作，鼓励采用可持续认证和实践，为实现旅游领域的可持续发展共同努力。”