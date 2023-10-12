调查：近28%壮龄人士完全没有制定退休计划

退休后是否有足够养老金，是大多数新加坡人最大的担忧之一，但在五六十岁的壮龄人士中，只有约两成已制定健全的退休计划，而约三成完全没有制定退休计划。

以上数据来自新加坡管理大学幸福老龄化研究中心在第三届幸福老龄化研讨会上发表的调查结果。研究人员是在今年1月对6430名介于53岁至78岁的新加坡人展开调查，了解他们的财务规划状况。这次调查首次侧重在研究壮龄人士。

在2246名53岁至63岁的壮龄受访者中，有约八成认为，他们对于制定退休计划有足够了解，但却有超过三分之一说，他们没有足够的养老金满足退休需求。只有21.6%壮龄人士有健全的退休规划，约27.8%没有退休计划，另外约一半则是有某种形式的退休计划。

调查也显示，约74%壮龄受访者觉得自己的退休储蓄已有着落，约63%认为自己已有足够的规划满足退休需要。不过有近半数壮龄人士在自我评估中，认为自己的退休财务规划属于差或仅及格。

幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授说：“有些人没规划退休，是因不把退休当作须准备的人生阶段，而专注于不断赚钱，直到无法工作为止。这可能出自对收入不足和退休后无所事事的恐惧…… 这显示我们需要更好的政策和金融制度，帮助人们增加积蓄，确保足以应对更长的寿命。”

许多壮龄人士望在退休与延长就业间取得平衡

报告分析，许多壮龄人士积极为退休做准备，希望在退休与延长就业之间取得平衡。 政策制定者和研究人员应探索退休对于这一群体的意义，除了财务报酬之外，也应考虑更广泛的社会心理因素。研究人员也认为，应为壮龄人士探索其他财富保值方法，例如低风险投资替代方案。

这项研究也收集和分析建国一代和立国一代的经济与健康情况，并提出相应的政策建议。

报告指出，建国一代可能因为同龄人去世、社交圈子缩小而倍感孤独，并更有可能独居、丧偶或分居，因此针对建国一代的政策应协助他们对抗孤立感，并通过建筑环境支持他们与社会联系。立国一代则有半数仍在工作，针对这一群体的政策应鼓励兼职工作和灵活工作安排，通过再培训和财务补助确保他们的收入稳定，并通过技能提升计划扩大他们的工作前景。