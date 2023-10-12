马善高：中北部合格居民半数已加入健康SG

在本地中部和北部地区，每两名符合条件的居民中，就有一人已主动加入健康SG计划。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期四（10月12日）在第21届新加坡卫生与生物医学大会上致辞时说，要改善全民健康并不容易，但好消息是，我国已取得了良好的进展。以国立健保集团（National Healthcare Group，简称NHG）主理的中部和北部地区为例，每两名符合健康SG计划条件的居民中，就有一人已主动加入。“这是非常好的开始。”

NHG旗下医疗机构包括陈笃生医院、邱德拔医院、义顺社区医院和多个综合诊疗所。

社会处方联盟衔接医疗护理和社会关怀

为了支持全科医生更好地为中部和北部居民服务，并且把医疗护理和社会关怀更好地衔接起来，NHG还成立了NHG Cares社会处方联盟（NHG Cares Alliance for Social Prescribing）。

马善高说：“有了这个联盟，居民就有更多机会与全科医生配合，促进健康。”

NHG首席执行总裁朱伟仁教授致辞时说，健康SG计划通过主动接触以改善民众的健康，对医疗系统转型起着决定性作用。“我们在预防护理方面所做的努力，正在为我们的病人及新加坡中部和北部的150万名居民带来成效，从而提高所有人的生活质量。”

“健康甘榜”活动增至900项

截至10月，中部和北部已有逾1万1200名居民报名加入NHG推出的“健康甘榜”计划，可参与的健康与保健活动也增至约900项。接下来，居民可通过NHG Cares应用，更容易找到感兴趣的活动，并可邀请朋友组成兴趣小组，以及报名成为NHG Cares义工。这些新功能将从现在至明年分阶段推出。截至10月1日，NHG Cares应用的下载次数已超过2万3500次。

新加坡卫生与生物医学大会由国立健保集团主办，在新加坡博览中心举行，这次的重点是“为实现更健康的人口转型”。为期两天的大会全面恢复以实体形式进行，预计每天有约1800名医疗人员出席。

大会包含多场专家讨论会，由多名本地和海外专家分享专业知识与看法。讨论课题围绕着四个关键领域：未来保健、保健行为与改变、保健与科技，以及数码保健、人工智能与大数据。