马善高：中北部合格居民半数已加入健康SG

张佳莹

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发布 / 2023年10月12日 8:41 PM
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期四在新加坡卫生与生物医学大会上致辞。（国立健保集团提供）
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期四在新加坡卫生与生物医学大会上致辞。（国立健保集团提供）

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在本地中部和北部地区，每两名符合条件的居民中，就有一人已主动加入健康SG计划

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期四（10月12日）在第21届新加坡卫生与生物医学大会上致辞时说，要改善全民健康并不容易，但好消息是，我国已取得了良好的进展。以国立健保集团（National Healthcare Group，简称NHG）主理的中部和北部地区为例，每两名符合健康SG计划条件的居民中，就有一人已主动加入。“这是非常好的开始。”

NHG旗下医疗机构包括陈笃生医院、邱德拔医院、义顺社区医院和多个综合诊疗所。

社会处方联盟衔接医疗护理和社会关怀

为了支持全科医生更好地为中部和北部居民服务，并且把医疗护理和社会关怀更好地衔接起来，NHG还成立了NHG Cares社会处方联盟（NHG Cares Alliance for Social Prescribing）。

马善高说：“有了这个联盟，居民就有更多机会与全科医生配合，促进健康。”

NHG首席执行总裁朱伟仁教授致辞时说，健康SG计划通过主动接触以改善民众的健康，对医疗系统转型起着决定性作用。“我们在预防护理方面所做的努力，正在为我们的病人及新加坡中部和北部的150万名居民带来成效，从而提高所有人的生活质量。”

“健康甘榜”活动增至900项

截至10月，中部和北部已有逾1万1200名居民报名加入NHG推出的“健康甘榜”计划，可参与的健康与保健活动也增至约900项。接下来，居民可通过NHG Cares应用，更容易找到感兴趣的活动，并可邀请朋友组成兴趣小组，以及报名成为NHG Cares义工。这些新功能将从现在至明年分阶段推出。截至10月1日，NHG Cares应用的下载次数已超过2万3500次。

新加坡卫生与生物医学大会由国立健保集团主办，在新加坡博览中心举行，这次的重点是“为实现更健康的人口转型”。为期两天的大会全面恢复以实体形式进行，预计每天有约1800名医疗人员出席。

大会包含多场专家讨论会，由多名本地和海外专家分享专业知识与看法。讨论课题围绕着四个关键领域：未来保健、保健行为与改变、保健与科技，以及数码保健、人工智能与大数据。

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